CFR Cluj a câştigat Cupa României, după un 3-2 cu FC Hermannstadt. Măldărăşanu: Am pierdut finala din cauza greşelilor făcute de noi

CFR Cluj a cucerit Cupa României după ce a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 3-2. Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ / Facebook

CFR Cluj a cucerit Cupa României după ce a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 3-2, în finala desfăşurată miercuri seara, pe Arena ''Francisc Neuman'' din Arad. CFR a obţinut trofeul pentru a cincea oară, după cele din 2008, 2009, 2010 şi 2016, scrie Agerpres.



FC Hermannstadt a pierdut ambele finale jucate, prima în 2018, cu Universitatea Craiova (0-2). Clujenii au câştigat a 86-a ediţie a competiţiei prin golurile marcate de Mohammed Kamara, Louis Munteanu şi Beni Nkololo, în timp ce pentru sibieni au punctat Tiberiu Căpuşă şi Sergiu Buş.



Echipa antrenată de Dan Petrescu a deschis scorul după un sfert de oră, prin liberianul Kamara, care, lansat de Korenica, a profitat de poziţia greşită a lui Selimovic, l-a driblat pe Căbuz şi a marcat.



CFR şi-a dublat avantajul la scurt timp, Louis Munteanu marcând simplu din câţiva metri la centrarea lui Camora. Echipa din Gruia a mai avut ocazii bune de gol prin Nkololo (25), care a reluat slab din 7 metri şi respins de Căbuz.



După o jumătate de oră în care jocul a fost condus de clujeni, FC Hermannstadt a început să joace mai bine şi a avut o primă ocazie, dar şutul lui Murgia (29), de la 14 metri, s-a dus puţin pe lângă poartă.



Sibienii au marcat în urma unei faze fixe: Tiago Goncalves a executat o lovitură liberă de pe stânga, Graovac a deviat mingea, iar Căpuşă a reluat-o în plasă.



CFR Cluj a refăcut ecartul de pe tabelă în debutul reprizei secunde, când Nkololo a fost angajat de Munteanu în careu (48), Bejan a alunecat, iar francezul a înscris. Nkololo (65) a fost aproape de dublă, dar şutul său a fost respins de Căbuz.



Sergiu Buş, atacant crescut de CFR Cluj, a avut un impact instant la intrarea pe teren, marcând al doilea gol al sibienilor la doar câteva secunde, cu un şut de la 25 de metri (74). Sibienii au forţat egalarea şi au avut două şanse notabile. Portarul Hindrich a fost providenţial la lovitura liberă executată la vinclu (90+3), iar Neguţ a prins un voleu la colţul scurt, însă Hindrich a fost la post (90+10).



Finalul s-a lăsat cu trageri de timp, simulări, multă tensiune şi cartonaşe atât galbene cât şi roşii (Djokovic şi Tiago Goncalves).



Prin acest succes, CFR Cluj şi-a asigurat prezenţa în sezonul viitor al Europa League.

Măldărăşanu: Am pierdut finala din cauza greşelilor făcute de noi pe parcursul jocului

Antrenorul echipei Hermannstadt, Marius Măldărăşanu, a declarat, miercuri seara, că formaţia sa a pierdut finala din cauza greşelilor făcute pe parcursul meciului şi nu a tragerilor de timp ale adversarilor.



"Trebuie să învăţăm toţi din această finală, este o experienţă pentru toată lumea. Dar am făcut greşeli, asta este realitatea, chiar dacă în prima repriză a fost un joc destul de echilibrat la mijlocul terenului. Am reuşit să revenim în joc, dar pe final s-a întâmplat ce s-a întâmplat, s-a jucat fotbal prea puţin. Nu s-a prea mai jucat pe final, cei de la CFR Cluj şi-au văzut interesul, conduceau cu 3-2. A fost un trofeu în joc, o participare în Europa League, obiectivul lor principal... ăsta este fotbalul. Dacă noi nu făceam greşeli, altfel era. Până la urmă, nu din cauza tragerilor lor de timp am pierdut noi această finală. Am pierdut finala din cauza greşelilor făcute de noi pe parcursul jocului", a afirmat tehnicianul.



"Momentul decisiv al finalei a fost golul pe care l-am primit în debutul reprizei secunde, pentru că reuşisem să reducem din handicap. La 3-1 a trebuit să o luăm iar de la capăt... dar chiar şi aşa am marcat... Golul nostru al doilea nu a venit foarte târziu, dar ei au fragmentat jocul, şi-au văzut interesul şi nu vreau să vorbesc prea mult despre ce s-a întâmplat pe teren pe final", a adăugat antrenorul.



Marius Măldărăşanu le-a mulţumit spectatorilor arădeni pentru susţinerea din această finală.



"Publicul a fost senzaţional, suporterii noştri plus cei din Arad. Normal că suporterii neutri ţin cu echipa outsider. Noi le mulţumim. Din păcate nu am reuşit să îi facem fericiţi, dar asta este. Mă voi gândi zilele astea dacă voi continua aici, nu pot să spun acum, vedem ce se va întâmpla", a precizat Măldărăşanu.