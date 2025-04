Sute de români s-au trezit cu datorii la bancă, după ce hackerii le-au furat datele. De ce legislația nu îi poate proteja

Numele a cel puțin 20 de instituții financiare nebancare apar în dosare de înșelăciune. FOTO: Getty Images

Sute de români s-au trezit cu datorii pentru credite pe care nu le-au făcut. Este vorba despre o nouă schemă prin care infractorii fură datele personale şi deschid credite la instituţii financiare nebancare. Datoriile trebuie plătite însă tot de victime. Legislaţia în domeniu permite acest lucru pentru că, în acest moment, pot fi încheiate credite chiar şi fără semnătură.

Victimă: „Eu m-am trezit, de fapt, după un an de zile, cu o poprire pe salariu de 13.300 de lei.”

Doamna Manuela lucrează ca învăţătoare în Capitală. Este doar una dintre sutele de victime care au picat în plasa noii scheme a hackerilor. Aceasta are de plătit acum datorii pentru un credit pe care nu l-a deschis. A realizat că a fost victima unei înşelătorii abia atunci când i-a fost instituită poprirea. Aşa şi-a dat seama că buletinul care i-a fost furat acum mai bine de un an a fost găsit de cineva şi folosit pentru a face un credit.

Victimă: „S-ar putea să fi fost furat. Eu am observat că nu îl am și am declarat la Evidența Populației, unde am solicitat un alt act de identitate. Noul act de identitate este făcut chiar la o distanță mică de constituirea acelui contract.”

Numele a cel puțin 20 de instituții financiare nebancare apar în dosare de înșelăciune

În ultimii ani, numele a cel puțin 20 de instituții financiare nebancare apar în dosare de înșelăciune. Pentru încheierea unui astfel de contract este nevoie de datele persoanale din buletin. În cazul Manuelei însă, adresa de corespondență declarată la încheierea contractului nu a fost adresa ei reală.

Victimă: „Ce mă intrigă pe mine este faptul că se poate da o adresă de contact falsă. Adică nu cred că ar trebui luată în considerare de instituțiile bancare o adresă care nu poate să fie legitimată.”

Contractul de credit făcut în numele ei era şi semnat.

Irina Tudorache, avocat: „Să solicite, în măsura în care contractele respective au fost semnate, o expertiză care să fie edificatoare în ceea ce privește semnătura, adică eu sunt persoana care a semnat sau nu.”

Conform legii semnarea acestor contracte nu este obligatorie.

Irina Tudorache, avocat: „Există o decizie a ÎCCJ din 2019 care prevede că contractele pot fi încheiate la distanță fără semnatura celui care se împrumută, fără semnătură digitală sau olografă.”

Victima a depus plângere şi autorii sunt acum căutaţi de poliţişti.

Studiile arată că 24% dintre români au fost victimele hackerilor în ultimul an. Ministrul Digitalizării a atras atenţia asupra atacurilor cibernetice spunând că ţara noastră combate zilnic până la 50 de mii de astfel de atacuri.