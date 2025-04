De ce a mințit Victor Ponta? Liviu Dragnea, Doina Pană și Hidroelectrica susțin că nu a fost cum a zis el: „E un mitoman”

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale din mai, a fost joi în centrul unui scandal uriaș, după ce a declarat că în 2014, când era premier, a dat „ordin peste structurile românești” să deschidă Porțile De Fier ca să nu se inunde Belgradul. În acest fel, spune Ponta, ar fi fost inundate „doar” niște sate din România, iar el a obținut, drept recunoștiință pentru gestul său, cetățenia sârbă. Însă, miniștrii care erau responsabili cu inundațiile la momentul respectiv spun că Victor Ponta, de fapt, minte. De asemenea, această acuzație este întărită de Hidroelectrica, care transmite într-un comunicat de presă că „exploatarea SHEN Porțile de Fier I și Porțile de Fier II s-a făcut în deplină conformitate cu prevederile Convenției și Regulamentului SCDE”.

Liviu Dragnea, vicepremier în anul 2014, în perioada în care Victor Ponta a mărturisit că el a dat ordin să fie inundate sate din România pentru a salva Belgradul, spune că ar fi bolnav de mitomanie, iar povestea cu inundațiile ar fi inventat-o pentru a-și justifica cetățenia sârbă, asta pentru că avea un plan de rezervă și ar fi fugit în Serbia, dacă dosarele sale penale se finalizau cu o condamnare.

”Înainte de orice asta trebuie să remarc că Ponta e un mitoman. Suferă de mitomanie, el denaturează adevărul în avantajul lui. A plecat de la faptul că el a vrut să ascundă motivul real al faptului că are și cetățenia sârbă. El și-a luat cetățenia sârbă, iar dacă ieșea prost cu dosarele voia să meargă în Serbia, la fel ca și prietenul lui Sebi Ghiță.

Vă spun ce îmi amintesc eu din anul 2014. Eu atunci eram implicat în Comitetul pentru Prevenirea Dezastrelor și am fost sunat de la Apele Române. Mi s-a spus că apele sunt în creștere, mi s-au dat detalii tehnice, nu mai știu cât era debitul, cert e că mi s-a spus că debitul de la Porțile de Fier este de natură să ne îngrijoreze, iar dacă va veni viitura atunci vor fi afectate multe sate dunărene.

M-am urcat în elicopterul MAI și am ajuns la Porțile de Fier. Am discutat cu oamenii de acolo, niște profesioniști desăvârșiți. Am făcut un plan ca să să le dea timp celor de la Apele Române și primarilor, oamenii, autoritățile să poată să spargă niște baraje mai mici și niște poldere. Aceste poldere există de zeci de ani în toate țările pe unde trec fluviile și au rolul de a prelua din impactul unei eventuale viituri.

Nu am știut atunci că Ponta a făcut presiuni ca debitul de la Porțile de Fier să crească sau să dea drumul apelor fără să țină cont de nimeni.

Ponta bate câmpii ca de obicei și ca orice mitoman, la un moment dat minciunile ți se sparg în față”, a declarat Dragnea, pentru stiripesurse.

Dragnea spune că „la acel moment, Belgradul era deja inundat, erau deja mari probleme acolo, nu mai avea cu ce să ajute Victor Ponta Belgradul.”

„El îmi delegase mie toate atribuțiile atunci pentru că mi-a zis că el nu se pricepe, nu înțelegea nimic. El a fost doar la episodul acela cu bărcuța. Nu a dat Victor Ponta drumul la apă ca să salveze Belgradul, este exclus așa ceva. Încă o dată o spun și nu o spun cu răutate. Victor Ponta este bolnav, are această boală și o știu de mult. La un moment dat oricăui mitoman îi bubuie în față”, a mai spus Liviu Dragnea.

De asemenea, Doina Pană, la vremea respectivă, ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, România n-a fost nevoită să deschidă Porțile de Fier.

E ceva ce țin minte toată viața, eram într-o tensiune uriașă, vă dați seama. Urmăream toată ziua debitul Dunării, împreună cu ungurii, cu sârbii. Ca să înțeleagă toată lumea, noi nu am avut mai mult de 13.200 de metri cubi pe Dunăre. Ce înseamnă asta? La 13.800 de metri cubi trebuie să deschizi la Porțile de Fier, dar pentru că s-a rupt digul la sârbi, noi nu am fost nevoiți să deschidem Porțile de Fier. Nu știu ce ordin a dat dumnealui peste structurile românești, ce înțelegere a avut. Eu nu știu nimic de nicio înțelegere”, a declarat Doina Pană.

Hidroelectrica confirmă că Victor Ponta minte

Hidroelectrica a transmis, joi, într-un comunicat de presă, că în perioada mai 2014 exploatarea Porțile de Fier I și Porțile de Fier II s-a făcut în deplină conformitate cu prevederile Convenției și Regulamentului SCDE, iar debitul a fost unul care s-a înregistrat „de mai multe ori în exploatarea comună.”

„Exploatarea SHEN Porțile de Fier I și Porțile de Fier II este reglementată prin Convenția de exploatare din 1998, ratificată de Parlamentul României cu Legea 14/1999 prin Regulamentul Serviciului Comun de Dispecer pentru Energetică (SCDE) unde este reglementată inclusiv perioada de ape mari.

Pentru situația particulară din perioada 18 – 26 mai 2014, atunci când debitele Dunării au atins valori peste valoarea de 11.500 mc/s, prevăzută în documentele româno-sârbe, exploatarea SHEN Porțile de Fier I și Porțile de Fier II s-a făcut în deplină conformitate cu prevederile Convenției și Regulamentului SCDE, nivelul amonte de barajul Porțile de Fier I fiind de 63.00 MdMA.

Este de menționat că această regulă de exploatare a fost prevăzută în documentele româno-sârbe pentru a putea fi respectat în permanență principiul căruia pentru debite mari pe Dunăre (mai mari de 11.500 mc/s ) și mici (mai mici de 2.350 mc/s) nivelele amonte de gura Nerei și aval de Porțile de Fier II, să fie ca și cele în regim natural, fără influența celor două Sisteme (ca și când ele nu ar exista). În aceste regimuri debitul orar care se defluează în aval este egal cu cel afluent în lacul Porțile de Fier I.

Din datele de exploatare comune cu partea sârbă rezultă că debitul maxim afluent în Portile de Fier I în această perioadă a fost de 12.600 mc/s, debit înregistrat de mai multe ori în exploatarea comună.



Regulile de exploatare a SHEN Porțile de Fier I și Porțile de Fier II reprezintă prevederi legale între cele două țări”, se arată în comunicatul Hidroelectrica.

Ce a declarat Victor Ponta

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, povestește cum a „dat ordin peste structurile românești să deschidă Porțile De Fier și în felul ăsta nu s-a inundat Belgrad.”

El a explicat și de ce autoritățile din România nu voiau să facă asta: „pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat, am vorbit cu ISU, am mutat oamenii repede, am dat despăgubiri, nu ați aflat nimic, voi, presa”.

„I-am chemat la doișpe noaptea, era într-o vineri noaptea, i-am chemat deci la Guvern pe toți, dimineață la cinci au fost jandarmii și ISU în satele românești de pe Clisură… Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci și de-aia și acum nu mă mai cheamă măcar la un ciolan… Că el întotdeauna e cu ciolanul. Dar i-am dat despăgubiri, i-am dat mai mult decât făcea coșmelia lui de la Cetate. (...) Nu a ştiut nimeni cum a fost chestia asta cu cetăţenia. A fost un lucru pentru care voi fi mândru toată viaţa. În 2014, Vucic a devenit prim-ministru, eu eram deja de doi ani. Şi Serbia a avut cele mai mari inundaţii din istoria lor”, a declarat Ponta pentru EVZ.