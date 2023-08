"M-a zgâriat pe mână, pe gât și pe spate!". Noi declarații ale Loredanei, fata care şi-a omorât cea mai bună prietenă la Mangalia

Avem noi detalii incredibile în cazul crimei din Saturn. Fata care a recunoscut deja că ea este criminala a povestit pas cu pas cum și-a ucis prietena din copilărie.

Sursa foto: Facebook / Captură foto Antena 3 CNN

După crima oribilă, fata a înghesuit trupul victimei într-un troler, având un plan perfid cu valiza mortuară. A vrut sa plece cu cadavrul tocmai la Vaslui. Însă taximetristul nu a vrut sa o ducă, așa că a lăsat geamantanul în parc, sub o bancă. În acel moment camerele de supraveghere din zonă au surprins doi băieți care, după ce au observat ceva suspect, au sunat urgent la 112.

”A durat aproximativ o jumătate de oră până a decedat”

Atenție urmează informații cu puternic impact emoțional.

"Într-un moment de furie, întrucât Alina îmi răspundea evaziv, am început să tremur. Inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o. Menționez că Alina nu dormea, însă stătea cu ochii închiși și fața la perete. Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care m-am pierdut cu firea.

Citește și: ”A izbucnit în plâns!” Mama Loredanei, criminala de la Mangalia, a vizitat-o pe fiica ei. Primele cuvinte pe care i le-a spus fata

După ce am înjunghiat-o, Alinei îi curgea sânge din gură și din rana făcută cu cutitul, horcăia, motiv pentru care am încercat să îi pun mâna la gură să nu se audă în celelalte camere.

A durat aproximativ o jumătate de oră până a decedat, timp în care m-a zgâriat pe mână și pe gât și chiar și pe spate.

Am stat câteva minute în afara hotelului să îmi revin și am decis să chem un taxi, dar nu eram decisă unde să merg.

Am găsit un taxi pe internet și taximetristul m-a întrebat în mod repetat ce am în valiză, timp în care a venit și un coleg de muncă, pe nume Vali, căruia i-am zis că plec acasă.

”Taximetristul a observat că am vânătăi pe față și pe gât însă eu i-am zis ca m-am lovit la muncă”

Acesta m-a ajutat să pun valiza în portbagajul taxiului, după care Vali a plecat.

M-am urcat în taxi, în dreapta față și i-am spus taximetristului că vreau să merg la bancomat și că ulterior mă voi decide unde merg.

Eu nu eram murdară pe haine, deoarece mă schimbasem în cameră.

Taximetristul a observat că am vânătăi pe față și pe gât însă eu i-am zis ca m-am lovit la muncă.

Citește și: ”Sunt terminat! Vreau să renunț la tot, sunt în stare de șoc!” Mărturia taximetristului care a preluat-o pe criminala de la Mangalia de la hotel

Am plecat spre bancomat și taximetristul m-a dus la un bancomat BRD, din câte îmi amintesc, și cred că am scos 2.000 lei și am revenit în taxi cerându-i taximetristului să mă ducă în Vaslui.

”Taximetristul m-a ajutat să dau jos valiza din portbagaj și m-a tot întrebat ce am în ea, deoarece era foarte grea”

Acesta a refuzat și a întrebat un alt coleg dacă dorește să mă ducă și acesta a răspuns afirmativ solicitându-mi pentru acest serviciu 1.500 lei.

Până să ne întâlnim cu taximetristul care trebuia să mă ducă la Vaslui eu m-am răzgândit și i-am solicitat taximetristului să mă ducă de unde m-a luat. Pe drum m-am gândit că ar fi mai bine să mă lase în parcul din apropiere, pe unde treceam și a fost de acord.

Probabil pentru că păream derutată, taximetristul m-a întrebat dacă are cine să mă ia, însă la insistentele mele, acesta m-a lăsat în pace. După ce a oprit taximetrul, taximetristul m-a ajutat să dau jos valiza din portbagaj și m-a tot întrebat ce am în valiză, deoarece era foarte grea”.

Este declarația șocantă pe care Loredana, fata care și-a ucis cea mai bună prietenă și a abandonat-o sub o bancă, a dat-o în fața anchetatorilor. Tânăra și-a recunoscut fapta pentru a primi o pedeapsă mai blândă, așa cum spune că a văzut în filme.

”Am întrebat-o ce are în geamantan, spunându-mi că are multe haine și rechizite”

În fața anchetatorilor, șoferul a vorbit despre noaptea în care a dus-o pe ucigașă în parcul unde tânăra avea să își abandoneze prietena.

" Aceasta s-a apropiat de portbagajul autoturismului meu, moment în care m-a rugat să o ajut să ridice geamantanul și să-l bage în portbagaj. Am pus mâna, ocazie cu care am constat că este foarte greu. Am întrebat-o ce are în geamantan, spunându-mi că are multe haine și rechizite. În momentul în care am refuzat să o ajut, am observat o persoană de sex masculin care s-a apropiat de noi, fiind clar vizibil că se cunoștea cu fata respectivă.

”Am apucat să stau o oră în pat, dar nu am reușit să dorm”

Pe parcursul audierilor, fata a povestit că, după crimă, a făcut curățenie în cameră ca să șteargă urmele de sânge.

"Am început să fac curățenie în cameră, ștergând urmele de sânge de pe mochetă și de pe perete și am luat lenjeria și hainele murdare de sânge și le-am pus într-un sac de plastic gen sac de pubelă de culoare albastru. Acest sac l-am dus dimineață, în jurul orei 10, în tomberonul hotelului. Menționez că am apucat să stau o oră în pat, dar nu am reușit să dorm”, a mai spus fata.

”A început să plângă. Regrete, regrete, regrete... Să o iert...”

În arest a fost vizitata și de mama ei. Femeia a încercat să afle ce i-a transformat fiica pe care o știa o fată cuminte într-o criminală.

Reporter: Când ați intrat prima dată ce v-a zis?

Mama Loredanei: A început să plângă. Regrete, regrete, regrete... Să o iert...

Reporter: Și-a dat seama ce face?

Mama: Nu! Eu o știu cuminte, nu drogată... A fost educată nu am învățat-o de rău niciodată.

Chiar și bunicul Loredanei se declară șocat de fapta fetei.

”Satul întreg a rămas uimit de așa ceva, două fete cuminți, să auzi că s-a întâmplat așa ceva... Era cuminte, dar nu vezi?”, spune el.

Între timp apar și noi informații conform cărora, cu câteva zile înainte de crimă, cele două prietene le-au cerut șefilor de la hotelul la care lucrau pe litoral să le mute în camere diferite, însă aceștia au tot amânat momentul.