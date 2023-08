”Sunt terminat! Vreau să renunț la tot, sunt în stare de șoc!” Mărturia taximetristului care a preluat-o pe criminala de la Mangalia de la hotel

Antena 3 CNN a prezentat în exclusivitate mărturia taximetristului care a preluat-o pe fata de 18 ani care avea cadavrul prietenei sale într-un geamantan.

Bărbatul susține că nu a știut niciun moment ce se află în valiză și că nici măcar nu a putut să bage bagajul în portbagaj de greu ce era. Ba mai mult, fata l-ar fi rugat să o ducă la Vaslui cu tot cu cadavrul din troler. Taximetristul este în stare de șoc și vrea să renunțe acum la meserie de frică.

”Sunt traumatizat rău de tot, mă doare capul. Sunt terminat! Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a omorât și pe mine. Sunt într-o stare naşpa, vreau să renunț la taxi.

Era grea, chiar am întrebat-o "ce ai în valiză?" și mi-a zis că are haine și rechizite. Eu am zis că nu pot să bag că mă doare mijlocul, dacă poți să îl bagi, bagă-l, dacă nu, hai că eu plec, că mai am curse de făcut. Și venea un băiat, cred că erau prieteni, nu știu cine era.

Am fost la gară, a vrut să scoată bani de la gară și mi-a zis "nu poți să mă duci la Vaslui? Nu te duc la Vaslui pentru că sunt foarte obosit. Sunt 300 și ceva de kilometri până acolo, mai fac o cursă, două și ma duc spre casă. Te las la gară și te duci cu trenul și o să te coste mai puțin. Cursa de Vaslui te costă în jur de 15-16 milioane. Și a zis: "nu, lasă-mă în parc".

Trăgea de troler, zic "ho, mai încet… câte cărți ai luat, că îmi distrugi mașina".

Am tras așa și am ținut dintr-o parte și am dat-o jos.

Am fost la un preot să îmi citească, nu sunt bine deloc. Eu nu știam ce e acolo, eu mi-am făcut datoria, eu dacă știam o luam pe aia de acolo?

O să renunț la taximetrie pentru că am familie acasă”, a declarat taximetristul pentru Antena 3 CNN.