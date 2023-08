”A izbucnit în plâns!” Mama Loredanei, criminala de la Mangalia, a vizitat-o pe fiica ei. Primele cuvinte pe care i le-a spus fata

Mama Loredanei, fata de 18 ani care și-a ucis cu sânge rece cea mai bună prietenă, a vizitat-o pe tânără în arest.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Femeia susține că Loredana a izbucnit în plâns în momentul în care a intrat în camera de vizită și i-a cerut să o ierte.

Reporter: Când ați intrat prima dată, ce v-a spus?

Mama Loredanei: A început să plângă. Regrete, regrete, regrete, să o iert...

Reporter: Și-a dat seama ce face?

Mama Loredanei: Nu! Eu o ştiu cuminte, nu drogată. A fost educată, nu am învățat-o de rău niciodată...

Și bunicul Loredanei se declară șocat de faptele nepoatei lui.

”Satul întreg a rămas uimit de așa ceva! Doua fete cuminți, să auzi că s-a întâmplat așa ceva... Era cuminte fata, era cuminte, dar nu vezi...”, spune acesta.

Între timp, rudele, familia și prietenii au participat miercuri, la priveghiul Alinei. Cu ochii în lacrimi, aceștia au spus că tânăra nu merita această soartă.

Astăzi, la ora 10, va avea loc ceremonia de înhumare a fetei.

Îmbrăcată în rochie de mireasă, Alina este depusă în casa părinților ei din satul Buda, comuna Oșești. La înmormântare sunt așteptați mulți oameni, sensibilizați de tragedia nemaiîntâlnită.

Potrivit procurorilor, fata a murit înjunghiată în ceafă, în zona cervicală. Asta a povestit și criminala în fața anchetatorilor.

"Am mai avut niște discuții contradictorii cu Alina, legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel”, a declarat Loredana, la audieri, potrivit judecătoriei Tribunalului din Constanța.

După care, ea a continuat: "Într-un moment de furie, întrucât Alina îmi răspundea evaziv, am început să tremur.

Inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o. Menționez că Alina nu dormea, însă stătea cu ochii închiși și fața la perete. Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care m-am pierdut cu firea”, a mai spus Loredana.

Între timp apar și noi informații conform cărora, cu câteva zile înainte de crimă, cele două prietene le-au cerut șefilor de la hotelul la care lucrau pe litoral să le mute în camere diferite, însă aceștia au tot amânat momentul.