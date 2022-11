Delegaţia NATO şi Secretarul General Jens Stoltenberg au ajuns la Bucureşti cu un avion Tarom escortat de avioane de luptă

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe al României, a postat pe Twitter o fotografie făcută din avionul Tarom în care se află delegaţia NATO şi în care se vede un avion F-16 al Forţelor Aeriene Române.

"Mulţumim Forţelor Aeriene Român pentru escortarea avoinului care a adus delegaţia Secretarului General Jens Stoltenberg şi ambasadorii aliaţi la Bucureşti pentru reuniunea care începe azi, când vom avea discuţii consistente inclusiv pentru securitatea la Marea Neagră", a scris Bogdan Aurescu pe Twitter.

Miniștrii de externe din cele 30 de țări membre NATO vin astăzi la București.

Alături de ei, secretarul general NATO și alți lideri politici invitați la reunine, iar timp de trei zile, Capitala României devine centrul de comandă al Alianţei Nord Atlantice.

De asemenea, Oana Lungescu, purtătorul de cuvânt al NATO, a publicat tot pe Twitter un clip video filmat din avionul Tarom în care se află delegaţia NATO şi în care se vede un avion F-16.

Great welcome to Bucharest ?? by a Romanian F16 ✈️



Unimaginable in so many ways when I left my native city over 45 years ago. #NATO pic.twitter.com/Rb4mpDk0ZG