Detalii despre sabotajul Rusiei la fabrica de arme Carfil. Suspecții s-au cazat în Brașov și au făcut planul cu 2 zile înainte de atac

Imagini exclusive din fabrica de armament din Brașov, care a fost incendiată. FOTO: Antena 3 CNN

Cei trei străini acuzați că au provocat incendiul de la fabrica de armament Carfil din Brașov au sosit în oraș cu câteva zile înainte de atac, s-au cazat în mai multe unități de cazare și au supravegheat întreaga zonă pentru a alege momentul și locul potrivit pentru atac, potrivit surselor Antena 3 CNN. Planul sabotajului coordonat de Rusia ar fi fost pus la punct cu două zile înainte.

Autoritățile române fac acum demersuri pentru aducerea suspecților în țară, în timp ce ambasadorul rus, convocat la Ministerul Afacerilor Externe, a răspuns sfidător la acuzații.

Suspecţii sunt doi bărbaţi din Belarus şi un ucrainean. Acestia au fost prinsi in Germania si Polonia, acolo unde pregăteau noi acţiuni de sabotaj.

Ancheta a fost una amplă. Inspectorul principal de poliție Daniel Zontea a explicat la Antena 3 CNN că la investigație au lucrat peste 70 de polițiști, iar anchetatorii au analizat zeci de ore de înregistrări video.

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"Au fost zeci de ore în care s-a muncit cu o echipă de peste 70 de colegi din cadrul structurilor de investigații criminale, criminalistică, Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor, toate aceste structuri coordonate, evident, de către procurorul de caz. Au fost câteva zeci de ore de înregistrări video care au fost vizionate, iar după ce s-au coroborat toate aceste date, au ajuns la concluzia, pentru că noi ne doream să identificăm autorii și să stabilim persoanele care au provocat acest incendiu", a precizat inspectorul.

Ambasadorul Rusiei la București a răspuns cu sfidare convocării la Ministerul Afacerilor Externe, după ce Rusia a comis un nou act de sabotaj pe teritoriul României prin atacul de la Carfil. Vladimir Lipaev a negat că statul agresor a comis sabotajul și a susținut că e vorba de o "acuzație fără temei" și de "insinuări calomnioase". În același mesaj de pe Facebook, reprezentantul lui Putin a făcut referire și la atacurile ruse asupra navelor comerciale din Marea Neagră, dând din nou vina pe Ucraina pentru aceste atacuri și sugerând că vasele atacate transportau armament.

Kelemen Hunor: România trebuie să poată proteja platforma Neptun Deep

Cazul de la Brașov a readus în discuție protecția infrastructurii critice. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat că un eventual sabotaj ar putea viza și proiectul de gaze din Marea Neagră.

"E nevoie de investiții, de prioritizare și să fie funcțională Neptun Deep. La securitate, chiar am pus întrebarea ministrului Apărării, când eram la audieri, dacă România e pregătită pentru a apăra platforma, fiindcă sabotaje, apropo de sabotaje, se pot întâmpla. A fost un răspuns cum este în comisii, dar ne vom întoarce cu această întrebare către Ministerul Apărării și către celelalte structuri. Dacă noi nu vom fi în stare să protejăm infrastructura de pe acea platformă, atunci sigur că vom avea o problemă foarte, foarte mare", a declarat Kelemen Hunor.

Predoiu: Ne putem aștepta la escaladarea sabotajelor

Fostul ministru de Interne Cătălin Predoiu a avertizat că presiunile asupra României vor continua.

"Salut, la rândul meu, succesul SRI și DIICOT în operațiunea de capturare a sabotorilor de la Carfil. În același timp, subliniez și rolul esențial pe care MAI l-a avut, prin structurile sale de poliție și culegere de informații, în această operațiune, care a inclus și o importantă componentă de cooperare polițienească internațională. Este de așteptat ca aceste presiuni să crească, pe toată linia acțiunilor hibride. Ne putem aștepta în continuare la escaladări pe linia sabotajelor și poate chiar la încercări de atacuri de tip terorist", a scris Predoiu pe Facebook.