Diana Șoșoacă (AUR), fără mască de protecție în camera de plen a Senatului: ”Am venit în groapa cu hiene!”

„Suntem în plen, în Senatul României. Așa cum am promis, o să vedeți tot ce este aici. Hai să vă arăt un pic sala. Pe noi ne-au pus între PSD și PNL. Vor fi foarte interesante toate ședințele. Se păstrează câte un loc liber între parlamentari pentru a se respecta regulile. Interesant. Când intri, trebuie să semnezi condica, nu se mai strigă catalogul ca la școală, ci semnezi condica”, spune Diana Șoșoacă la începutul unei transmisiuni live pe Facebook.

Se poate observa că avocata nu poartă mască de protecție în cadrul ședinței. În urma consultărilor de la Cotroceni, Diana Șoșoacă a precizat că are adeverință medicală care îi permite să nu poarte mască de protecție.

Aceasta a precizat că Parlamentul nu este „groapa cu lei, ci groapa cu hiene”: „Parlamentul ăsta e locul în care nimic nu rămâne secret. Totul se aude, totul se înregistrează”.

În transmisiunea live, avocata spune că a primit, la început de mandat, un laptop, un set cu pix și stilou „foarte elegant”, regulamentele și Constituția României.

Președintele Klaus Iohannis a convocat Parlamentul ales la alegerile din 6 decembrie luni, la ora 12.00.

Avocata Diana Șocoacă a povestit pe o rețea socială, cu o săptămână în urmă, cum a decurs întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis și cum a reacționat atât președintele, cât și SPP-ul, când și-a dat masca jos de la gură în Palatul Cotroceni.

"Dânsul (Klaus Iohannis n.red.) s-a ridicat în picioare, ne-am ridicat şi noi şi în acel moment George a spus că are un cadou pentru dânsul, tabloul cu România Mare în care sunt pictate pădurile României aşa cum erau cândva.

Domnul preşedinte s-a uitat la noi, a spus că-l va prelua un consilier şi în acel moment mi-am luat masca de la gură şi am pus-o jos pe masă, rămânând fără mască în faţa preşedintelui României. S-a uitat la mine, m-am uitat la dânsul, ne-am salutat: ‚sărut mâna’, ‚bună ziua, la revedere domnule preşedinte’, iar de acolo am ieşit efectiv fără nicio mască.

Evident că SPP-ul a înlemnit, m-a rugat să-mi pun masca, am spus că am şi eu drepturi în această ţară, există excepţii de la o lege oricum neconstituţională, am o adeverinţă medicală’. Mi-a fost cerută adeverinţa, s-a făcut o copie după ea şi toţi, albiţi, înţepeniţi, au tăcut şi ne-au condus spre ieşire. Ne-am întâlnit cu zeci de SPP și de consilieri. Nimeni nu a avut curajul să-mi spună nimic, se uitau la mine înlemniţi şi nu înţelegeau cum pot să mă plimb fără mască în interiorul Palatului Cotroceni. Pot, pentru că legea îmi permite", a povestit Diana Şoşoacă (AUR) pe o rețea socială.