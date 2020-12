Diana Șoșoaca (AUR): SPP-ul a înlemnit când a văzut ce am făcut! Toți albi, înțepeniți, au tăcut și ne-au condus spre ieșire

"Dânsul (Klaus Iohannis n.red.) s-a ridicat în picioare, ne-am ridicat şi noi şi în acel moment George a spus că are un cadou pentru dânsul, tabloul cu România Mare în care sunt pictate pădurile României aşa cum erau cândva.

Domnul preşedinte s-a uitat la noi, a spus că-l va prelua un consilier şi în acel moment mi-am luat masca de la gură şi am pus-o jos pe masă, rămânând fără mască în faţa preşedintelui României. S-a uitat la mine, m-am uitat la dânsul, ne-am salutat: ‚sărut mâna’, ‚bună ziua, la revedere domnule preşedinte’, iar de acolo am ieşit efectiv fără nicio mască.

Evident că SPP-ul a înlemnit, m-a rugat să-mi pun masca, am spus că am şi eu drepturi în această ţară, există excepţii de la o lege oricum neconstituţională, am o adeverinţă medicală’. Mi-a fost cerută adeverinţa, s-a făcut o copie după ea şi toţi, albiţi, înţepeniţi, au tăcut şi ne-au condus spre ieşire. Ne-am întâlnit cu zeci de SPP și de consilieri. Nimeni nu a avut curajul să-mi spună nimic, se uitau la mine înlemniţi şi nu înţelegeau cum pot să mă plimb fără mască în interiorul Palatului Cotroceni. Pot, pentru că legea îmi permite", a povestit Diana Şoşoacă (AUR) pe o rețea socială.