Metoda de slăbit recomandată de dr. Mihaela Bilic: ”Aşa procedează copiii slăbănogi”

Dieta cu apă. Medicul nutriționist Mihaela Bilic recomandă celor care vor să scape de kilogramele în plus să bea două guri de apă la o gură de mâncare.

”Stomacul nu are rol de digestie, la nivelul lui se secretă suc gastric acid care sterilizează alimentele. Deci rolul lui este să omoare eventualii agenţi patogeni (are acid clorhidric!!) introduşi în stomac odată cu mâncarea. Abia în intestin are loc digestia şi absorţia nutrientilor şi culmea este că alimentele sunt mai uşor de digerat atunci când sunt lichide. Deci ce se întâmplă cu apa în stomac? -dacă e băută pe burta goală în 1-2 minute părăseşte stomacul, deci nu are cum să ţină de foame -dacă e băută în timpul mesei se amestecă cu alimentele solide şi creează un fel de “ciorbă”, care măreşte senzaţia de saţietate, ajută la umplerea mai rapida a stomacului şi încetineşte viteza lui de golire.

Dieta cu apă

Exact aşa procedează copiii slăbănogi şi scarandivi, care după fiecare gură de mâncare beau apă, de parcă altfel n-ar aluneca pe gât, apoi spun că s-au săturat. Încercaţi şi voi să beţi un pahar de apă în timpul mesei şi veţi constata că vă simţiţi sătui cu mult mai puţină mâncare. Precum ciorba, apa băută în timpul mesei are rolul să umple stomacul mai repede. Şi cu cat e mai plin cu apă, cu atât va rămâne mai puţin loc pentru alte produse bogate în grăsime/zahăr/calorii. Deci reţeta cea mai simplă pentru slăbit este: 1 gură de mâncare, 2 guri de apă”, susţine medicul nutriţionist Mihaela Bilic.

