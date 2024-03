Naty Badea, în lacrimi la TV după moartea lui Dinu Săraru: "A crezut în mine când nici eu nu mai credeam"

Naty Badea, corespondentul Antena 3 CNN din Italia, a izbucnit în lacrimi, în direct la TV, după ce a auzit că scriitorul Dinu Săraru a încetat din viață.

Corespondentul Antena 3 CNN din Italia, Naty Badea nu și-a putut stăpâni emoțiile atunci când a aflat de moartea lui Dinu Săraru. Aceasta a avut o relație apropiată cu scriitorul. El i-a fost mentor în literatură. Povestind despre el, Naty Badea a început să plângă în direct la televizor.

"Speram să nu trăiesc niciodată ziua asta. Sunt foarte, foarte tristă. Eu l-am cunoscut pe Dinu Săraru când eram doar un copil și mama mea era director adjunct la Teatrul Mic, acolo unde Dinu Săraru scria istorie fiind director al acestui teatru.

Am cunoscut și locul acela unde dânsul se retrăgea pentru a-și pune gândurile în ordine. Un colț de rai, cu multe dealuri verzi, îmi aduc și acum aminte. După ce am crescut a început să mă nășească din punct de vedere literal", a povestit Naty Badea.

Totodată, aceasta a mărturisit că Dinu Săraru a fost acel om care a crezut în ea, chiar și atunci când ea nu mai credea în propria persoană.

"A crezut foarte mult în mine. Mă bucur foarte mult că am reușit să îl văd în vara anului trecut când am venit în țară. Am ținut să merg în vizită la dânsul și am vorbit foarte mult și mi-a spus să nu încetez să scriu. A fost un om foarte important pentru mine. A crezut în mine când nici eu nu mai credeam, ceea ce e foarte important", a spus Naty Badea.