DOCUMENT. De ce a fost interzis George Simion în Ucraina

Marcel Ciolacu a primit răspuns scris din Ucraina privind interdicţia lui George Simion în această ţară. FOTO: Hepta

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat vineri că a primit răspuns scris din Ucraina privind interdicţia lui George Simion în această ţară. Autoritățile de la Kiev au transmis că liderul AUR nu are voie să intre în Ucraina din cauza „activităților sistematice ale politicianului, care sunt contrare intereselor naționale ale Ucrainei, dar și din cauza declarațiilor sale care au ca scop „discreditarea Ucrainei pe arena națională și promovarea ideologiei unioniste”.

„În conformitate cu ordinul prim-ministrului Ucrainei ca răspuns la scrisoarea prim-ministrului României, dorim să vă informăm că Serviciul de Securitate al Ucrainei a decis să aplice o măsură administrativă restrictivă sub forma unei interdicții de călătorie în Ucraina împotriva lui Simion George. Decizia a fost luată pe baza informațiilor disponibile privind activitățile sistematice ale politicianului care sunt contrare intereselor naționale ale Ucrainei și încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a acesteia. Declarațiile lui Simion George au ca scop discreditarea Ucrainei pe arena internațională și promovarea ideologiei unioniste care neagă legitimitatea frontierei de stat a Ucrainei. În plus, a răspândit povești despre presupusele încălcări ale drepturilor minorității românești din țara noastră”, se arată în documentul trimis de autoritățile din Ucraina.

FOTO: Captură din documentul trimis de autoritățile din Ucraina

Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, candidat al formaţiunii în alegerile prezidenţiale, a declarat vineri, la Ploieşti, că are acceptul părţii ucrainene de a face public răspunsul referitor la interdicţia care îl vizează pe liderul AUR George Simion, contracandidatul său în cursa pentru funcţia de şef al statului.

„Am văzut de câteva zile această presiune de a se afla ce am primit eu în funcţia de prim-ministru direct sau prin serviciile de intelligence din România cu privire la interdicţiile din Republica Moldova şi din Ucraina ale domnului George Simion, nu ale domnului Ciucă sau ale mele, şi atunci am început demersurile. În Republica Moldova răspunsul a fost unul foarte simplu, s-au menţinut lucrurile şi măsurile luate acum câţiva ani, parcă era Dodon sau cine era preşedinte, nu cunosc toată istoria... Deci nu au dat lucruri suplimentare şi, cu adevărat, din Ucraina mi-a venit un răspuns scris. Am pornit toate demersurile, au vorbit colegii mei, am vorbit şi eu direct şi mă bucur să vă anunţ că, din acest moment, pentru că totuşi consider că nu e un document care trebuie pus pe site-ul Guvernului României, Guvernul României se ocupă tocmai cu altceva, nu de ce am primit în privinţa domnului Simion să pun pe site-ul Guvernului... Din acest moment, cine va face solicitări pe 544 imediat va primi răspunsul cu documentul în copie primit de la autorităţile din Ucraina”, a precizat premierul Ciolacu, într-o conferinţă de presă.

El a punctat că are acceptul părţii ucrainene în acest sens.

„Nu e nimic desecretizat. În acest moment am acceptul părţii ucrainene să fac public acest document, explicând contextul şi presiunea publică. (...) presupun că aici este miezul, să aflăm adevărul din Ucraina, răspunsul. Vreţi să ştiţi adevărul? Faceţi solicitare pe 544 şi eu vă dau scrisoarea venită din Ucraina în ceea ce îl priveşte pe domnul Simion”, a adăugat Marcel Ciolacu.

În ultimele zile, George Simion a fost în mijlocul unui scandal, fiind acuzat că este omul Rusiei și că are legături cu Moscova.

Simion, acuzat că s-a întâlnit cu GRU

Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, a declarat la Antena 3 CNN că există rapoarte primite de serviciile secrete de la Chișinău privind întâlniri ale lui George Simion cu persoane care aparţineau diverselor servicii de informaţii ruseşti.

„E clar că George Simion a fost folosit de Rusia în Republica Moldova, pentru a discretiza unionismul și România”, a spus Șalaru.

Întrebat despre dovezi ale acestor întâlniri, Șalaru a răspuns că probabil doar o decizie a instanței poate obliga serviciile românești sau pe cele din Republica Moldova sau pe cele din Ucraina să facă publice aceste informații.

„Niciun serviciu de informații din lume, deocamdată nu și-a făcut publice listele sau documentele secretizate și ține de mai multe servicii. Eu aș vrea să amintesc de persoane care au confirmat declarațiile fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, care la două televiziuni din România a confirmat că el a văzut dosarul și că acest lucru este real. Este adevărat și de asemenea, a fost nu demult, relativ nu demult, un interviu cu un deputat de Parlamentul Republicii Moldova, care a trecut așa pe neobservate, care a spus că George Simion este instrumentul Rusiei în scopul ei de a destabiliza situația de în zonă din regiune.

Deocamdată, George Simion nu este învinuit penal, nu are un dosar penal în care să fie acuzat de colaborare cu servicii străine și nu văd care ar fi situația în care serviciile din aceste trei țări ar putea face publică această informație. Din ce am văzut și eu declarațiile premierului Ciolacu, a zis că sunt informații clasificate și doar cei din Republica Moldova le pot face publice. Nu știu informațiile primite din Ucraina, dar este clar că George Simion a fost folosit de către Rusia în Republica Moldova, anume pentru a discredita unionismul și pentru a discredita România”, a declarat Anatol Șalaru.

De asemenea, preşedintele comisiei pentru controlul SRI, Ioan Chirteş, a declarat că sunt acuzaţii şi dovezi clare că George Simion a avut întâlniri cu ofiteri GRU şi a încercat să deturneze manifestaţii paşnice, marşuri electorale. La noi, nu ştim dacă George Simion a încercat să deturneze, a completat Chirteş.

Europarlamentarul Cristian Terheş a afirmat la Antena 3 că există înregistrări ale serviciilor ucrainiene, de la o serie de întâlniri pe care George Simion le-a avut mai ales în zona Cernăuţi, cu persoane care aparţineau diverselor servicii de informaţii ruseşti.

Liderul AUR neagă că e agent rus

Candidatul AUR la alegerile prezidențiale, George Simion, a întrerupt, marți seara, dezbaterea Antena 3 CNN de la Parlament. Acesta a fost întrebat de jurnaliștii Antena 3 CNN despre acuzațiile că s-a întâlnit cu ofițeri GRU.

„O resping, și vreau ca în momentul când apar contracandidați care au un interes vădit să mă denigreze, să ne întrebați și pe noi, că dacă vrem să ascultăm imnul Rusiei, poate unii vor. Eu n-am fost niciodată în Moscova spre deosebire de unii dintre candidații mei. Interdicția mea în Republica Moldova și Ucraina e strict legată de activitățile unioniste pe care le-am desfășurat (...) Să vadă toată lumea acele imagini, eu nu am nimica să mă tem, nu am scheleți în dulap, dacă sunt imagini să apară, singura informație din spațiul public e că la vârsta de 23 de ani m-aș fi văzut cu cineva dintr-o agentură”, a răspuns Simion.

El a mai spus că dacă apar imagini cu el și agenți GRU sau FSB, se va retrage din cursa pentru prezidențiale.

Întrebat dacă este agent rus, Simion a răspuns: „Nu”.