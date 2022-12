Este un nou scandal în România în ceea ce privește energia. Milioane de români vor fi nevoiți să depună o declarație pe propria răspundere, astfel încât să beneficieze de tarife plafonate.

Sursa foto: pixabay

Dumitru Chisăliță a declarat că Legea plafonării prețului la energie electrică valabilă de la 1 ianuarie 2023 condiționează limitarea obținerii unui preț plafonat sub un nivel de 1,3 lei/kWh de obligativitatea consumatorului de a transmite până la 31 decembrie 2022 o cerere către furnizorul de energie electrică prin care declară pe proprie răspundere că se încadrează în una din situațiile prevăzute de lege:

utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza declarației pe propria răspundere, pentru întreg consumul realizat;

au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învățământ, pentru întreg consumul realizat;

familii monoparentale care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respective 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ, pentru întreg consumul realizat

au mai multe locuințe, și pot și doresc să beneficieze de preț plafonat la energie electrică sub 1.3 lei/kWh

nu au mai multe locuințe, dar au adresa de domiciliu diferită de adresa de reședință, și pot și doresc să beneficieze de preț plafonat la energie electrică sub 1.3 lei/kWh

„În lipsa acestei declarații depuse la furnizor, anterior lunii de livrare, un consumator chiar dacă are aceste drepturi, nu va beneficia de ele în luna de livrare”, a adăugat expertul.

„Dar, modul în care a fost scrisă această lege duce la o măsură hilară. Legea stabilește că prețul plafonat sub 1,3 lei/kWh se aplică exclusiv pentru ”locurile de consum de domiciliu/reședință”. Această situație determină necesitatea ca un furnizor să acorde aceste plafonări și să-și recupereze banii de la stat exclusiv în situația în care se asigură că clientul casnic beneficiază o singură dată de preț plafonat la un singur loc de consum.

„Acestea sunt prevederile legale. Absurde. Dar asta e legea”

În aceste condiții furnizorul trebuie să fie informat și să primească o declarație pe proprie răspundere că acesta are un singur loc de consum unde va beneficia de preț plafonat și care este acela și să declare tot pe proprie răspundere că nu are un alt loc de consum unde poate beneficia de preț plafonat sub 1.3 lei/kWh: ”poate beneficia de prețul plafonat prevăzut la alin. (1) lit. a) și b) fie la adresa de domiciliu, fie la adresa de reședință, pe baza unei declarații pe proprie răspundere depusă la furnizor, privind faptul că nu beneficiază de preț plafonat pentru un alt loc de consum”, a detaliat Dumitru Chisăliță, potrivit Adevărul.

„Acestea sunt prevederile legale. Absurde. Dar asta e legea”, subliniază expertul, adăugând că absurditatea ei provine din faptul că Legea ar obliga 9 milioane de consumatori ca în decurs de 15 zile, în această perioadă de sărbători, să alerge și să depună adrese și declarații la furnizor.

Ce se întâmplă dacă declarația nu este depusă la timp

„Ce se întâmplă dacă nu vei face asta? Vei achita 1,3 lei/kWh. Adică vei achita cu 60 – 90% mai mult pentru energia electrică consumată în situația în care te-ai fi încadrat la condițiile de plafonare prevăzută de lege.

Ce s-ar putea face? O nouă Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii de aprobare a unor Ordonanțe de Urgență pentru modificarea Ordonanțelor de Urgență, care au modificat Ordonanțele de Urgență privind plafonarea prețului, care să elimine această prevedere privind acordarea plafonării exclusive pentru o singură locuință”, a mai precizat expertul în energie.