Iubita lui Eduard Giosu, tânărul mort după ce a fost încătușat de polițiști, rupe tăcerea: ”Abia respira, nu putea vorbi! Iar ei făceau glume!”

Iubita lui Eduard Giosu, tânărul de 30 de ani care a murit după ce a fost încătușat de polițiști, a povestit cu detalii ce s-a întâmplat în noaptea în care și-a găsit iubitul într-o baltă de sânge.

Potrivit tinerei, cei doi au petrecut toată seara alături de prieteni. Ulterior, Eduard a mers afară să ia o gură de aer.

„Nu am consumat nimic, a fost ziua mea. Am stat într-o grădină cu el și am ascultat muzică live toată ziua. Seara, când ne-am întors acasă, erau și colegii mei de apartament. La ora 01.30 el a zis că se bagă în pat pentru că e târziu și intră la muncă. Am mai stat cu amicii mei și după m-am dus în cameră. La un moment dat, Eduard s-a ridicat, părea așa neliniștit, a zis că are nevoie de aer și că se duce să fumeze o țigară.

Am realizat că a coborât fără chei. Am dat o tură de bloc, el nu mai era și pentru că era trecut de 02.30 mi s-a făcut frică. M-am întors înapoi în casă, dar am stat pe geam”, a declarat iubita lui Eduard, potrivit RomâniaTV.

Văzând că nu se mai întoarce, fata a mers din nou afară. Acolo, însă, a avut parte de o scenă șocantă.

„Până să mă uit pe geam apăruse o mașină de poliție, am ieșit și am auzit un ”Nu da!”. L-am găsit pe Eduard într-o baltă de sânge, pe burtă, abia respirând, nu putea să vorbească. Polițiștii nu vorbeau cu mine deloc. Am întrebat când vine SMURD-ul, nu mi s-a răspuns. Îl lăsau pe băiatul ăsta să moară acolo. Își dădea efectiv ultimele suflări și mai făceau și glume, să-l ducem la Obregia sau la Universitar de urgență.

La spital, unul dintre ei mi-a zis că l-a dat pe Eduard cu spray cu piper și ar fi căzut pe el pentru că avea sânge pe bluză. Mi-a zis că era recalcitrant, că se dădea cu capul de pereți. Eu m-am uitat după pete de sânge prin alte părți, nu am văzut nimic. Acolo este singurul loc unde este sânge”, a mai spus tânăra.

Concluzia oficială după necropsie

Potrivit concluziei oficiale a procurorilor, bărbatul, filmat pe camerele de supraveghere din zona Cotroceni că se automutila, a decedat după ce a căzut și s-a lovit cu capul de asfalt, chiar sub ochii forțelor de ordine.

Părintii tânărului sunt, însă, convinși că fiul lor a fost omorât în bătaie și că se încearcă, acum, mușamalizarea cazului.

Polițiștii care au ajuns la fața locului ar fi văzut că bărbatul era îmbrăcat doar în lenjerie intimă, avea mai multe răni pe corp și mergea haotic. Atunci când a văzut forțele de ordine, acesta a început să fugă. Atunci când s-a oprit, s-a apropiat de polițiști și s-ar fi împins în ei. Moment în care autoritățile au folosit spray-ul lacrimogen și bastoanele pentru a-l opri.

Bărbatul a căzut pe spate și s-a lovit de asfalt. S-a ridicat, apoi a căzut și s-a lovit din nou cu capul de sol. Ulterior a fost imobilizat. Toate aceste date au fost transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Totodată, ultimele imagini apărute în spațiul public arată cum bărbatul este alergat de agenții de poliție, cu puțin timp înainte să fie încătușat și dus la spital, acolo unde a murit câteva zile mai târziu.

Bărbatul a avut parte de o moarte violentă

Autopsia a fost făcută în prezența unui expert chemat de familia bărbatului. Analizele au stabilit că moartea bărbatului a fost una violentă, cauzată de hemoragii cerebrale provocate de loviri de un corp sau un plan dur.

Cei cinci agenți care au intervenit în cazul tânărului mort aveau, toți, camerele oprite, iar anumite imagini de pe camerele de supraveghere din zonă au fost șterse, după ce au fost predate poliției, potrivit unor surse Antena 3 CNN.

Singurele imagini care au apărut în spațiul public, până în acest moment, nu surprind momentul intervenției polițiștilor. Totodată, în comunicatele oficiale ale Poliției, nu se menționa că agenții ar fi făcut uz de forță în încercarea de a-l imobiliza pe tânăr.

Purtătorul de cuvânt al Poliției Române nu a dorit să comenteze dacă agenții aveau camerele pornite, ci a subliniat că a fost surprins momentul încătușării pe un singur dispozitiv, iar toate imaginile existente în acest caz au fost depuse la dosar.

Întrebat în direct, la Antena 3 CNN, de ce agenții aveau bodycam-urile oprite, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei nu a oferit un răspuns concret.