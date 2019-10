ANTENA3.RO LIVE. Despre modă și refolosirea hainelor, cu Laura Lazăr, joi, de la ora 15:00

Kate middleton a devenit cunoscuta in toata lumea pentru ca poarta aceleasi rochii de mai multe ori. Inacceptabil, s-ar spune pe Dambovita, inca unde nimeni n-a facut un statement din a refolosi hainele. Si asta cu toate ca industria modei e mai poluanta chiar si decat transporturile si cu cat e realmente absurd sa ne ingropam casele in mormane de haine in care ne sufocam si care nu ne ajuta la mare lucru.

Putin si bun, despre asta vorbim joi cu Laura Lazar, fata care face cele mai frumoase rochii din Romania. „Va marturisesc ca eu am una de vreo 8 ani si o tot scot in oras, pentru ca e remarcabila si atemporala”, spune Maria Coman. Joi, ora 15.00, Antena3.ro LIVE,.

Antena 3 a lansat joia, de la ora 15.00, un nou proiect, „antena3.ro LIVE, cu Maria Coman”, un format săptămânal de interviuri exclusiv online, care va aborda temele momentului şi le va analiza împreună cu cei în măsură să ofere răspunsuri.

Înregistrările dezbaterilor pot fi găsite și pe canalul de Youtube antena3ro.