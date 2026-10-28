Când începe școala după vacanța de toamnă. Al doilea modul din 2026 are 7 săptămâni

Cursurile vor fi reluate luni, 2 noiembrie. Foto: Getty Images

Elevii se pregătesc să revină la cursuri după vacanța de toamnă, iar părinții vor să știe când începe școala după vacanța de toamnă 2026 și cât timp mai au copiii de învățat până la următoarea pauză. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, cursurile se reiau luni, 2 noiembrie, iar al doilea modul se încheie marți, 22 decembrie 2026. Urmează apoi vacanța de iarnă, care se întinde până pe 10 ianuarie 2027.

Elevii au vacanță de toamnă în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2026, astfel că ultima zi liberă este duminică. De luni, copiii se întorc în bănci și încep un nou interval de cursuri, care îi va duce până aproape de sărbătorile de Crăciun.

Începe școala pe 2 noiembrie

Potrivit structurii anului școlar 2026–2027, aprobată prin Ordinul ministrului Educației nr. 3.194/2026, al doilea modul începe luni, 2 noiembrie, și se desfășoară până marți, 22 decembrie 2026.

În acest interval, elevii vor avea de parcurs materia prevăzută pentru următoarea etapă a anului școlar, înainte de vacanța de iarnă. Modulul cuprinde șapte săptămâni și două zile calendaristice.

După această perioadă, elevii vor intra în vacanța de iarnă, programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Cursurile se vor relua luni, 11 ianuarie 2027, când începe al treilea modul.

Urmează un weekend prelungit de Sf. Andrei

La mai puțin de o lună de la revenirea la școală, elevii vor avea parte de o nouă pauză, odată cu sărbătorile legale de la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie.

Sfântul Andrei este sărbătorit luni, 30 noiembrie 2026, iar Ziua Națională a României este marcată marți, 1 decembrie. Ambele sunt zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, potrivit Codului muncii.

Cele două zile se leagă de weekendul din 28 și 29 noiembrie, formând o perioadă de patru zile consecutive fără cursuri: de sâmbătă, 28 noiembrie, până marți, 1 decembrie.

Elevii vor reveni la școală miercuri, 2 decembrie, și vor continua cursurile până la finalul celui de-al doilea modul.

Mai sunt 7 săptămâni până la vacanța de iarnă

După reluarea cursurilor pe 2 noiembrie, elevii vor avea de parcurs un interval de șapte săptămâni și două zile calendaristice până la încheierea celui de-al doilea modul, pe 22 decembrie. În această perioadă, vor avea parte și de o pauză de patru zile la finalul lunii noiembrie, când sărbătoarea Sfântului Andrei, luni, 30 noiembrie, și Ziua Națională a României, marți, 1 Decembrie, se leagă de weekend.

Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027. Elevii vor reveni la cursuri luni, 11 ianuarie, pentru al treilea modul al anului școlar.

Calendarul oficial prevede că anul școlar 2026–2027 are 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor și se încheie vineri, 18 iunie 2027. Pentru clasele a VIII-a și a XII-a, cursurile se termină mai devreme, în funcție de calendarul stabilit pentru examenele naționale.