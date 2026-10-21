Începe vacanța de toamnă. Când revin elevii la școală și câte săptămâni are al doilea modul

Vacanța de toamnă este programată în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2026, inclusiv. Foto: Getty Images

Elevii se pregătesc pentru prima vacanță din anul școlar 2026-2027. Vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie, după încheierea primului modul de cursuri, și se termină duminică, 1 noiembrie. Copiii se întorc la școală luni, 2 noiembrie, când începe al doilea modul al anului școlar.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, cursurile sunt organizate în cinci module, separate de perioade de vacanță. Următoarea pauză importantă pentru elevi va fi cea de iarnă, care include sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou.

Vacanța de toamnă 2026 începe pe 24 octombrie

Vacanța de toamnă este programată în perioada 24 octombrie - 1 noiembrie 2026, inclusiv. Ultima zi de cursuri din primul modul este vineri, 23 octombrie, iar elevii vor reveni în bănci luni, 2 noiembrie.

Pauza durează nouă zile calendaristice și le oferă copiilor o perioadă de odihnă după primele săptămâni de școală. Vacanța este prevăzută în structura oficială a anului școlar 2026-2027, stabilită prin ordin al ministrului Educației.

Calendarul este valabil la nivel național, cu excepțiile prevăzute pentru anumite clase și forme de învățământ, în cazul cărora durata cursurilor poate fi diferită. Pentru majoritatea elevilor din învățământul preuniversitar, cursurile se reiau la aceeași dată, 2 noiembrie.

Modulul al doilea are șapte săptămâni

Al doilea modul de școală începe luni, 2 noiembrie, și se va termina marți, 22 decembrie 2026. Acest interval de cursuri durează șapte săptămâni și două zile.

Ultima zi în care copiii vor participa la ore este marți, 22 decembrie, urmând ca de miercuri, 23 decembrie, să înceapă oficial vacanța de iarnă.

Cât durează vacanța de iarnă pentru elevi

Vacanța de iarnă este programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027, inclusiv. Elevii se întorc la cursuri luni, 11 ianuarie 2027, când începe al treilea modul al anului școlar.

Vacanța durează 19 zile calendaristice și cuprinde Crăciunul, trecerea în noul an, precum și sărbătorile de Bobotează și Sfântul Ioan Botezătorul. Pentru elevi, aceasta este una dintre cele mai lungi perioade de odihnă din timpul anului școlar, după vacanța de vară.

După revenirea la cursuri în ianuarie, elevii vor continua al treilea modul până la vacanța din februarie. Aceasta este stabilită la nivelul inspectoratelor școlare județene și al municipiului București, în interiorul intervalului prevăzut de Ministerul Educației.

Vacanța din februarie va avea o săptămână, iar data exactă poate să difere de la un județ la altul. După această pauză, cursurile se reiau pentru următoarea etapă a anului școlar.