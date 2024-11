Cum se scrie corect: sendviș, sandvici sau sandwich? Foto: Captură video Antena 3 CNN

Sendviş, e-mail şi mindset. Toate cele trei cuvinte provin din limba engleză, dar au intrat în epoci diferite și percepția noastră asupra lor e diferita. Ana Iorga a comentat marți o nouă serie de anglicisme şi calcuri din engleză, în emisiunea Pe cuvânt de la Antena 3 CNN.

Avem o serie de exemple de la Felicia Alexandru, și o serie de la Radu Mălureanu. Selecțiile lor sunt fundamental diferite.

Felicia pune pe listă cuvinte englezești care au intrat în română acum multă vreme: „De management, marketing, software, hardware, mouse, chat, e-mail, computer, sendviș, weekend, download, part-time, feedback, shopping, LOL, OMG, nu zice nimeni nimic, așa de mult ne-am obișnuit cu ele că au devenit „românești"?"

Cam da, nu ne mai şochează. Nu mai e nimeni surprins de sendviş, care şi-a dezvoltat două grafii româneşti în dicționarul ortografic: sandvici și sendviș.

Cam cum am putea spune sendviş ca să evităm acest împrumut vechi din engleză? Două felii de pâine cu ceva? Plus că povestea cu nobilul englez care a dat numele gustării e foarte frumoasa: Earl of Sandwich se pare că a descoperit sendvişul în secolul XVIII.

„Mouse” și „e-mai” și-au câștigat și ele locul.

Radu a trimis exemplele: focusat, challenge, workshop, meeting, task, hands-on, framework, mindset, key-point, skill, team.

Radu a produs și o mostră de „romgleză” sau de „corporateză”: „Pentru cine nu reușește să performeze, să fie clar: nu e vorba de un lack de skill-set, ci de nevoia de a reseta prioritățile de focusare. So, să nu ne mai blocăm în detalii și să shift-uim mai degrabă pe big picture! Keep up the good work, team!”

E clar că e-mail, computer, marketing sunt deja în limba română și nu le mai simțim ca pe niște intruși. În schimb - challange, meeting, task sau skill - e de reflectat asupra lor, mai ales asupra flexiunii.