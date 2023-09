Ea este Bianca, eleva admisă cu cea mai mare medie la la Colegiul Național Militar "Dimitrie Cantemir": ”M-am pregătit să fiu sigură că voi intra”

Buzoianca Bianca – Mihaela Dedu este eleva admisă cu cea mai mare medie la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza. Tânăra spune că a găsit în școală o mare familie.

Bianca este din satul Brătilești și a fost admisă în clasa a noua la Colegiul Militar cu media 9,96. Pentru a putea obține acest rezultat, fata a muncit din greu.

A absolvit gimnaziul cu media zece, la Școala Gimnazială Sat Brătilești din județul Buzău.

Ideea de cariera militară i-a venit datorită unui membru al familiei care lucrează în domeniu. Bianca se mândrește acum că face parte dintre cei mai buni. Tânăra consideră că anii petrecuți la Breaza vor pune bazele viitoarei sale cariere militare.

La început de an școlar, Bianca Dedu a fost eleva desemnată să susțină discursul în numele bobocilor din anul școlar 2023-2024.

”Drumul a fost destul de lung și anevoios, dar, la începutul clasei a XIII-a, când m-am hotărât că vreau să urmez acest liceu, am utilizat toate resursele pe care le-am avut pentru a ajunge elevă aici.

Nu m-am așteptat să fiu prima, dar întotdeauna m-am pregătit să fiu sigură că voi intra și să nu am niciun dubiu în legătură cu acest fapt. Când am văzut că am intrat prima, a fost o mare bucurie și mi-am dat seama că sunt roadele muncii mele și ale efortului pe care l-am depus pe parcursul clasei a XIII-a”, a spus Bianca – Mihaela Dedu.