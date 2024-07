Elevii din Ilfov de la Școala de Vară „Tabăra de arte” au avut parte de lecții inedite de echitație

Lecții de echitație pentru copiii din Ilfov / sursă foto: Antena 3 CNN

Copiii din Ilfov s-au distrat, dar au şi învăţat la Şcoala de vară „Tabăra de arte”, organizată de autorităţile locale din Ilfov. Cei mici au avut ocazia să se urce pentru prima dată pe cal şi au participat la lecţii inedite de echitaţie.

Prima zi a şcolii de vară „Tabăra de arte” a început cu lecţii de echitaţie, o activitate nouă pentru majoritatea copiilor.

„Am avut puține emoții”, a spus o fetiță, pentru Antena 3 CNN.

Cei mici au fost cuminți și au ascultat fiecare indicație primită de la instructori.

„Copiii au fost foarte cuminți, ne-am plimbat prin grajd, am văzut căluții de acolo. Toată lumea s-a urcat pe cal ceea ce a fost surprinzător pentru că unii aveau emoții, dar s-au încurajat unul pe celălalt”, a mărturisit Daiana Vicu, instructor.

Pentru mulți dintre ei, experiența a fost unică.

„E prima dată când urc pe cal, dar după m-am obișnuit și nu am mai avut emoții”, a mai declarat un băiețel.

Iniţiativa vine ca un sprijin din partea autorităţilor locale care vor să investească în viitorul tinerilor din comunitate.

„Am avut o discuție cu președintele Consiliului Județean, Hubert Thuma, în care am luat decizia de a ne îndrepta către învățământul non-formal. Pentru prima activitate a fost aleasa Școala din Glina”, a declarat Răzvan Tudor, primar al comunei Glina.

George Ene, primarul ales al comunei Berceni, susține că vor mai avea loc astfel de activități pentru cei mici.

„Ne-am gândit că, pe lângă ideea de a reabilita școli, e important și să facem și alte activități. Cred că ce am facut aici la Berceni, unde am avut onoarea să fiu gazdă, e un lucru bun. Din ce am văzut, copiii s-au bucurat ceea ce înseamnă că merită să continuăm și că e o idee bună”, a declarat George Ene, primar ales al comunei Berceni.

În ciuda temperaturilor ridicate, copii aşteaptă cu entuziasm activităţile pregătite de tabăra de vară.

„Decât să stai în casă să te plictisești, mai bine ieși afară cu prietenii și te joci”, spune un copil.

Școala de vară „Tabăra de arte” propune activități dedicate copiilor din Județul Ilfov, organizate de Consiliul Județean Ilfov, Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Ilfov.