Anul acesta, a fost număr record de candidați la titularizare: peste 36 de mii Sursa foto: Getty Images

Măsuri fără precedent pentru profesorii care susţin examenul de titularizare. Din cauza caniculei, Ministerul Educaţiei a dat ordin ca probele să aibă loc doar în săli cu aer condiţionat. Cum în multe şcoli nu există astfel de aparate, mii de candidaţi au fost redistribuiţi la alte centre. Unii au aflat însă prea târziu şi au ratat examenul. Alţii au pierdut proba scrisă pentru că s-au simţit rău din cauza căldurii şi au ajuns la spital.

Candidaţii au fost chemaţi cu noaptea în cap în centrele de examinare. Accesul în săli s-a făcut cu două ore înainte de începerea probei, pentru a se evita temperaturile caniculare. Însă şi la ora 07:00 erau deja peste 30 de grade.

„Ne au chemat cu mult timp înainte pentru a sta la celebra coadă", spune un candidat.

„Apă, aer condiționat şi trecem prin toate", mai spune cineva.

„E foarte greu şi cu căldura, şi cu emoţiile, şi stresul. Nu ne putem concentra dacă nu beneficiem de anumite facilitați. Nu prea ne putem concentra. La 41 de grade nici nu ne putem gândi ce să scriem", mai spune un canditat

Tocmai de aceea Ministerul Educaţiei a luat măsuri fără precedent. S-a dat ordin ca toate cadrele didactice să primească apă rece, să nu fie mai mult de 15-20 de candidați într-o sală şi, cel mai important, clasele să fie dotate cu aer condiționat. Acolo unde nu a fost posibil, s-a cerut ajutorul pompierilor pentru a aduce aparate de răcire portabile.

„Cred că s-au gândit foarte bine, s-au gândit la noi să ne fie bine", spune cineva.

„Consider că e foarte bine, mai ales că este jumătatea lunii iulie", mai spune un candidat

În condiţiile în care multe şcoli nu au aer condiţionat, s-a decis de urgenţă relocarea centrelor de examinare. Unii candidaţi spun că au fost anunţaţi târziu de modificări.

„Iniţial am fost repartizată pe loc la şcoala Dristor, 80, iar ieri m-a sunat o doamnă de la birouri că s-a schimbat locația aici", spune Ionela, educatoare.

Alţii acuză că nu au fost anunţaţi deloc.

„Pe listă m-am regăsit la Colegiul Mihai Bravu. Ieri am aflat că cei de acolo s-au transferat. Aici mi-au spus că trebuie să mă duc la Şcoala 97. Ieri am stat toată ziua pe site-ul lor şi nu am văzut informația. Am încurcat centrele şi întârzii", mai spune cineva.

În schimb, o profesoară care s-a pregătit intens pentru examenul de titularizare a avut ghinion.

Deşi toate sălile de examen sunt dotate cu aparate de aer conditionat, unei candidate la examenul de titularizare i s-a făcut rău. Astfel s-a cerut sprijinul paramedicilor SMURD.

Şi în Sibiu s-au luat masuri de urgenţă din cauza caniculei.

"Inspectoratul a decis relocarea a trei centre de concurs în alte spaţii cu ventilație mai bună sau cu aer condiționat", spune Constantin Dincă, inspector școlar general ISJ Sibiu



„Noi înauntru nu am simțit canicula", mai spune cineva.

„A fost bine am avut aer condiţionat nu am simțit căldura. A fost ok", a mai spus un candidat la examenul de titularizare.

„Au fost condiții bune, am avut aer condiţionat şi totul a fost normal în condiţii optime", a mai spus cineva

Anul acesta, a fost număr record de candidați la titularizare: peste 36 de mii.