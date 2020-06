Pe cuvânt, cu Ana Iorga. Cum folosim corect elementul ”anti”

"Anti" este un element de compunere care inseamna "împotriva", "în contra", "opus". Poate forma substantive si adjective. Dar pana sa ajungem acolo, anti poate functiona si ca o prepozitie cu sensul lui "impotriva": "El lupta anti teroristi. El este anti vaccin. El este anti tot ce nu intelege." In toate aceste situatii se scrie separat.

Se scriu insa legat majoritatea derivatelor cu anti: antiterorism, antiaerian, antipersonal, antialergic, anticlerical, anticomunism, anticoruptie, antiguvernamental, antirepublican, antistatal. Toate aceste cuvinte sunt mentionate in Dictionarul Ortografic cu aceasta grafie.

Si mai avem o a treia situatie. Rezistati. Se scriu cu cratima intre anti si cuvantul de baza unele derivate noi sau ocazionale, care nu sunt fixate in romana: anti-Trump, anti-UE, de exemplu. La fel: pro-NATO, post-1989, Ionescu, ne-Ionescu. Deci derivatele obisnuite cu anti, cele fixate in limba, se scriu legat. Derivatele conjuncturale, cele in care apar nume proprii, numerale, se scriu cu cratima.

Si acum ca ati aflat toate regulile, sa ne jucam cu situatii diferite. Iata niste exemple in care trebuie sa alegem grafii diferite: "El luptă anti coruptie" vom scrie asa, dar "lupta anticoruptie" vom scrie legat, "anticoruptie" apare chiar asa in DOOM, deci avem si validarea dictionarului otografic.

Alta serie interesanta: "El este anti vaccin.", scris asa, adica el este contra vaccinului, impotriva vaccinarii. Dar spunem: "Curent antivaccin", legat, pentru ca e deja un derivat foarte frecvent.