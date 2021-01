Este anul 2021 un an bisect?

Cei născuți pe 29 februarie scapă în 2021 să facă cinste de ziua lor. Au dat de băut anul trecut și vor face pauză până în 2024. Atunci e urmatorul an bisect.

Fiecare an care e divizibil cu 4 este an bisect, mai puțin cei care sunt divizibili cu 100, dar și aceștia dacă sunt divizibili cu 400 atunci sunt ani bisecți.

1) Un an bisect se divide cu 4: 2021 nu se divide cu 4.

2) Însă dacă se divide cu 100 atunci nu e an bisect: 2021 nu se divide cu 100.

3) Însă dacă se divide cu 400, atunci e an bisect: 2021 nu se divide cu 400.

Ce este un an bisect?

Un an bisect are 366 de zile. 2021, fiind un an normal, are 365. Într-un an bisect luna februarie are 29 de zile. Într-un an normal luna februarie are 28 de zile.

Cât de des avem ani bisecți în calendar?

Aproape o dată la fiecare patru ani e ani bisect. Mai precis, sunt 97 de ani bisecți în fiecare ciclu de 400 de ani. De ce avem nevoie de ani bisecți în calendar?

Anii bisecți ajută la sincronizarea anului calendaristic cu cel astronomic, împiedicând, de exemplu, sărbătorirea Crăciunului în luna Noiembrie.

Ultimul an bisect înainte de 2021: 2020 iar următorul an bisect după 2021: 2024.