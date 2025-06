După 12 ani de eforturi, bărbatul care și-a pierdut hard diskul cu 742 de milioane de dolari în Bitcoin renunță la căutări

Pe acel dispozitiv se aflau cheile private către un portofel Bitcoin ce conținea 8.000 de monede. Foto: Getty Images

Un IT-ist din Newport, Țara Galilor, a încercat timp de peste un deceniu să își recupereze o avere digitală pierdută într-o groapă de gunoi. După ani de lupte legale, planuri tehnologice ambițioase și obstacole birocratice, James Howells a anunțat că își încheie căutările. Povestea sa va fi prezentată într-un documentar așteptat cu interes, scrie dailygalaxy.com.

Un moment banal, o pierdere colosală

Totul a început în 2013, când Howells a aruncat din greșeală un hard disk în timpul curățeniei în birou. Pe acel dispozitiv se aflau cheile private către un portofel Bitcoin ce conținea 8.000 de monede. La vremea respectivă, valoarea totală era de aproximativ 8 milioane de dolari – o sumă considerabilă, dar nimic în comparație cu ceea ce urma.

Anii au trecut, iar valoarea Bitcoin a explodat. Acel hard disk, îngropat sub tone de deșeuri într-o groapă de gunoi din Newport, ar valora astăzi peste 742 de milioane de dolari. Iar Howells a devenit simbolul pierderii ireversibile în era digitală.

Un plan ambițios, blocat de autorități

Hotărât să-și recupereze averea, Howells a conceput un plan de recuperare futurist. A propus folosirea de drone cu inteligență artificială, roboți specializați și tehnologii ecologice, astfel încât să poată căuta hard diskul fără a afecta mediul înconjurător. Mai mult, a promis că va suporta toate costurile – tot ce cerea era permisiunea autorităților locale pentru a accesa groapa de gunoi.

Consiliul local din Newport a refuzat însă constant. Motivele: pericolele de mediu, posibila eliberare de gaze toxice și riscurile legale legate de gestionarea deșeurilor. În Marea Britanie, legea prevede că odată ce un obiect este aruncat la groapa de gunoi, devine proprietatea operatorului acelei gropi. Excavarea sa încalcă reglementările stricte în domeniu.

Justiția închide definitiv cazul

În 2024, după 11 ani de încercări, un judecător britanic a respins oficial cererea lui Howells. Decizia a fost bazată pe mai mulți factori: starea probabil compromisă a hard diskului după un deceniu în mediu umed și toxic, lipsa unor perspective reale de succes și limitările legale privind perioada în care pot fi depuse astfel de cereri.

Chiar dacă ar fi primit undă verde, șansele ca dispozitivul să mai funcționeze erau extrem de reduse.

Povestea merge mai departe – pe ecran

Deși bătălia legală s-a încheiat, povestea lui James Howells continuă. Compania de producție LEBUL din Los Angeles a achiziționat drepturile pentru realizarea unui documentar, a unui podcast și a unei serii video scurte sub titlul „The Buried Bitcoin: The Real-Life Treasure Hunt of James Howells”.

Producția, programată pentru sfârșitul anului 2025, va folosi efecte speciale pentru a ilustra tehnologia propusă de Howells, complexitatea căutării și drama personală trăită. El a declarat că este entuziasmat să își spună povestea lumii:

„Pentru prima dată pot arăta concret ce voiam să facem acolo, în groapa de gunoi. Chiar dacă instanța mi-a respins cazul, nu am renunțat la luptă.”