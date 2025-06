Scandal fără sfârșit în cazul înotătoarei acuzate că s-a îmbrăcat indecent la Olimpiadă: „Prezența ei creează un mediu nepotrivit”

Înotătoarea olimpică paraguaiană Luana Alonso FOTO: Instagram/ Luana Alonso

Înotătoarea olimpică paraguaiană Luana Alonso a respins acuzațiile conform cărora ar fi fost dată afară din satul olimpic anul trecut pentru crearea unui mediu nepotrivit, catalogând aceste afirmații drept minciuni și „zvonuri false”.

Alonso, în vârstă de 21 de ani, a concurat pentru Paraguay în proba de 100 m fluture la Jocurile Olimpice de Vară din 2024, dar nu a reușit să ajungă în semifinală.

În timpul șederii sale în Franța, Alonso a fost acuzată că a creat un „mediu nepotrivit”, ceea ce a determinat Comitetul Olimpic Paraguayan să o îndepărteze de ceilalți sportivi.

Ea a așteptat 11 luni pentru a-și exprima punctul de vedere asupra situației.

„Să fie clar: eu am părăsit satul olimpic de bunăvoie”, a scris Alonso pe Instagram Stories săptămâna aceasta, potrivit New York Post.

Se pare că dubla olimpică a devenit problematică după ce nu a reușit să treacă de faza preliminară și a făcut o excursie de o zi la Disneyland Paris, în loc să-și susțină colegii, ceea ce a stârnit nemulțumirea oficialilor olimpici din țara sa.

Ea și-a documentat vizita la parcul tematic pe rețelele sociale, pozând purtând urechi de Mickey Mouse și ținând un pahar de șampanie.

„Prezența ei creează un mediu nepotrivit în cadrul echipei Paraguay”, a declarat Larissa Schaerer, șefa Comitetului Olimpic Paraguayan, într-un comunicat publicat la acel moment.

Alonso a răspuns spunând că acuzațiile nu sunt adevărate.

„Echipa olimpică paraguaiană a susținut că am creat un ‘mediu nepotrivit’ doar pentru că am decis că nu mai vreau să înot”, a spus ea. „Au încercat să-mi retragă acreditarea, dar nu aveau dreptul să facă asta. Am ales să nu o predau și, aparent, asta a fost ‘nepotrivit’ pentru ei”.

Stilul ei vestimentar, care includea „haine strâmte” și socializarea cu alți sportivi, a fost de asemenea menționat ca o distragere în timpul șederii în satul olimpic din Seine-Saint-Denis.

Ea a făcut senzație înainte de începerea Jocurilor de la Paris, când a apărut cu un nou tatuaj pe șolduri cu cele cinci cercuri olimpice.

După ce a fost îndepărtată din satul olimpic, Alonso s-a cazat într-un hotel parizian și a vizitat magazine și restaurante de lux.

Absolventa Universității Southern Methodist a afirmat că oficialii de natație din Paraguay au implorat-o să revină la bazin pentru Jocurile Panamericane Junior, care vor avea loc în capitala țării, Asunción, în august.

„Dacă aș fi fost tratată cu respect, poate nu m-aș fi retras”, a adăugat ea.

Alonso spune că a dat întotdeauna totul pentru țara ei, dar când și-a susținut drepturile, acest lucru a fost văzut ca o problemă.

Dubla olimpică a amenințat că va da în judecată publicațiile care au difuzat povești despre acuzațiile aduse împotriva ei de Comitetul Olimpic Paraguayan.

„Mă gândesc serios să iau măsuri legale împotriva revistelor și mass-media care răspândesc zvonuri false cum că aș fi fost exclusă din satul olimpic. Serios? Cine a inventat aceste prostii? Ei bine, nu sunt adevărate”, a scris ea.

Alonso a anunțat și că va lansa un videoclip pentru a-și explica mai bine punctul de vedere.

„Serios, aceste minciuni sunt nebunești și îmi afectează viața, motiv pentru care am decis să-mi păstrez viața cât mai discretă”, a spus ea.

Alonso s-a retras din natația competitivă la scurt timp după încheierea Jocurilor Olimpice, dar a făcut o întoarcere surprinzătoare câteva săptămâni mai târziu, revenind la antrenamente.

În mai, ea a sugerat revenirea la bazin printr-un mesaj criptic, fără să excludă competiția sau participarea la Jocuri.

„Anul viitor mă întorc”, a scris ea răspunzând unei întrebări a unui fan. „Dar nu știu dacă voi reveni la natația competițională”.