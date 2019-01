foto: captura Antena 3/Agerpres

Cunoscutul avocat Răzvan Doseanu, cel care a publicat înregistrarea de la DNA Oradea, a lansat, vineri, la "Exces de putere", o ipoteză-șoc: procurorul Ciprian Man, despre care se spune că ar putea fi chiat autorul înregistrărilor în care se vorbește despre intimidarea unor judecători bihoreni, ar deține înregistrări și cu Laura Codruța Koveși, dar și cu persoane importante din SRI.

"Vă rog să verificați, nu o dau ca reală. Ea poate fi infirmată sau confirmată: se pare că domnul Man s-ar fi lăudat că deține înregistrări cu doamna Laura Codruța Kovesi, cu domnul Nistor, cu persoane importante din SRI", a spus Răzvan Doseanu.

În decembrie, avocatul Răzvan Doseanu făcea o altă dezvăluire incredibilă. Un client al său a fost înregistrat în dormitor de același procuror Ciprian Man.

„Mi-a interceptat clientul când se masturba”, susține avocatul.

„In urma cu ceva timp am avut o cauza la DNA Oradea. Dupa audieri procurorul Man Ciprian mi-a spus sa mai raman putin. Mi-a spus ca mi-a interceptat clientul urmarit pentru coruptie in timp ce se masturba. Era fericit, jubila si as spune ca era chiar putin excitat.

O ilegalitate grava din partea unui procuror care violase viata privata a unei persoane. Cum sa folosesti asta ca motiv de distractie si cum sa divulgi unor terte persoane astfel de informatii din viata intima. Se distra ca il inregistrase masurbandu-se”, dezvăluia atunci Răzvan Doseanu.

