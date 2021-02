Exclusiv! Mărturia presupusului răpitor al minorei sechestrate din Bucureşti: ''M-am cunoscut cu ea pe Facebook. Mi-a spus că are 20 de ani!''

Cazul fetiței de 12 ani care a fost sechestrată într-un apartament din București a ținut România cu sufletul la gură.

Bărbatul suspectat că a sechestrat-o pe fetița de 12 ani, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 despre cum s-a întâmplat totul.

Individul de 42 de ani acuzat că a răpit-o pe copilă spune că ea ar fi venit de bunăvoie la el acasă. Mai mult, că ea nu i-ar fi spus că este minoră și că are doar 12 ani.

''Am vorbit cu ea timp de două luni de zile la telefon''

''M-am cunoscut cu ea pe Facebook. Ea a vorbit cu mine, ea m-a băgat în seamă. Bună, ce faci. I-am zis, cine eşti. Sunt o fată. Şi de ce te bagi cu mine în seamă? Păi, că am văzut că ai sufletul pe bun. De unde știi tu. Am văzut eu, că ți-am văzut pozele și tot așa. Am vorbit cu ea și am întrebat-o, câți ani ai. 20 de ani. Am vorbit cu ea timp de două luni de zile la telefon. Mi-a zis că vrea să fugă de acasă, nu vrea să mai stea, că vine măsa cu mulți bărbați acolo, că ea nu mai suportă, că a bătut-o, că a fost violată de ei'', povesteşte presupusul răpitor al fetei.

Bărbatul susţine că nu a avut relaţii intime cu fata şi că nu a agresat-o.

''Nu, că nu a vrut. Mi-a zis că de când a fost violată, că îi e frică'', adaugă acesta.

Tatăl fetei îl acuză pe individ că i-a torturat fiica

''L-a cunoscut de pe rețelele de socializare. Copilul fiind de numai de 12 ani și trei luni, a fost coruptă (...) A fost torturată, lovită, tăiată cu aparat de bărbierit pe mâna stângă'', spune tatăl copilei de 12 ani.

Cazul a ieșit la lumină, după ce fata a sunat la 112 și a reclamat că este ținută prizonieră într-o garsonieră din București. A descris ce vede pe geam, iar polițiștii au reușit să o găsească și au scos-o pe geam din casa respectivă. Suspectul a fost găsit și este cercetat în libertate.

”Vreau să fac apel pentru părinți, să aibă grijă de copii. Avem copil de 12 ani, am intrat în Facebook-ul lui, am văzut numai sex virtual, cu oameni peste 20 de ani, oameni de 30, 40. Sunt foarte mulți pedofili... Au trimis poze cu ***, deci aveți grijă de copii”, a declarat mama fetei.

Prima sesizare a fost făcută de părinții fetei, la o secție de poliție din Sectorul 5, de unde aceasta a dispărut. Mai apoi, agenții de la serviciul Investigații Criminale au venit pe urma fetei, reușind să ia legatura cu aceasta prin telefon, cu ajutorul părinților.

„Astăzi, prin apel 112 a fost sesizată dispariţia unei minore, reclamaţia fiind formulată de o rudă. Din datele transmise, cât şi dintr-un apel 112 ulterior, minora a fost depistată pe raza Sectorului 4”, a anunţat Poliţia Capitalei.