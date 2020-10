Un poliţist care s-a dat cu spirt pe mâini a fost găsit cu alcoolemie când a suflat în etilotest

Experimentul inedit a fost făcut la scurt timp după ce în judeţul Bihor mai mulţi şoferi s-au ales cu permisul suspendat şi au contestat sancţiunile primite pe motiv că ei nu consumaseră alcool.

Poliţisului Tavi Perţea, cunoscut pentru postările sale dintr-o campanie împotriva conducerii sub influenţa alcoolului, a postat experimentul pe canalul său de youtube.

„Continuam seria de experimente pe care le-am facut cu noul model de #alcooltest din dotarea politiei rutiere.

In acest episod verific un mit des intalnit in ultima perioada, mai ales in contextul pandemiei de coronavirus COVID 19 de la inceputul anului 2020 si anume, daca iese alcool in aerul expirat, dupa ce te-ai #dezinfectat pe maini cu spirt”, spune poliţistul de la Rutieră, în videoul de pe youtube.

Poliţistul, acum în rolul unui şofer, a simulat o oprire în trafic de către un agent rutier, în realitate un coleg de serviciu care „l-a tras pe dreapta” pentru a sufla în alcooltest.

După ce s-a dat cu spirt pe mâini şi a dezinfectat în exces documentele, agentul a suflat în aparatul etilotest. Rezultatul: aparatul a indicat alcool în aerul expirat.

Şoferul a cerut apoi să se facă şi testarea activă, iar rezultatul a fost 0,26mg/l alcool în aerul expirat. La o repetare a testului, a ieşit valoarea de 0.16mg/l alcool în aerul expirat.

Pentru a evita astfel de cazuri, poliţistul recomandă cetăţenilor să fie foarte atenţi la cât spirt folosesc când dezinfectează obiectele din maşină.

Mai mult, Octavian Perţea le recomandă şoferilor să solicite recoltare de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei, dacă ajung în situaţia din experimentul său.

Potrivit legii, agenţii sunt obligaţi să ia în considerare valoarea pe care o indică aparatul etilotest la controloalele efectuate în trafic, chiar dacă şoferul nu a consumat alcool.

