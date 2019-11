Firea: Vinieta 'Oxigen' va da 'anumite roade' în ce priveşte lupta cu poluarea şi cu congestia în trafic

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat că vinieta ''Oxigen'' va da "anumite roade" şi în ceea ce priveşte lupta cu poluarea şi cu congestia în trafic.



"În Bucureşti sunt din ce în ce mai multe maşini personale (...) e un oraş construit pentru 1 milion de locuitori, suntem acum, după toate statisticile oficial 2.200.000, neoficial şi real peste 4 milioane de locuitori, e normal să existe congestie în trafic. (...) Din 1 ianuarie sunt convinsă că vinieta 'Oxigen' va da anumite roade şi în ce priveşte lupta cu poluarea, dar şi cu congestia în trafic. Sunt mai multe obiective de investiţii de infrastructură care, la finalizare, vor degreva traficul în acele zone: Fabrica de Glucoză, extinderea la patru benzi, de asemenea, pasajul Doamna Ghica, pentru zona de sud - Prelungirea Ghencea. Sunt convinsă că toate aceste lucrări vor contribui la dezvoltarea sectorului imobiliar", a spus Firea, la un forum organizat în cadrul ''Salonului Imobiliar Bucureşti''.



Ea a subliniat necesitatea pasajelor Andronache şi Petricani, menţionând că proiectele acestora sunt în faze avansate de finalizare.



"Obiectivul nostru a fost să degajăm cât se poate cu putinţă atât zona de nord, cât şi de sud a Capitalei. Pentru zona de nord avem această extindere de bulevard - Fabrica de Glucoză. De asemenea, suntem în proceduri avansate de finalizare a proiectelor altor două pasaje extrem de necesare (...) - Petricani şi Andronache", a spus Firea.



Edilul a menţionat că în zonă se mai lasă şi bariera câte 30-40 de minute la ore de vârf şi, cu toate eforturile Municipalităţii şi dialogul constant cu CFR, în continuare acolo sunt timpi foarte de mari de aşteptare.



În ceea ce priveşte Podul Ciurel, ea a precizat că, la preluarea mandatului era executat într-un procent de 13%, iar în prezent e realizat peste 90%.



"Legat de Fabrica de Glucoză, această lărgire are ca termen de execuţie 18 luni. Suntem într-o stare avansată cu cele două benzi pe sens în partea stângă (...) Până la sfârşitul anului vrem să finalizăm două benzi pe sens şi să mutăm traficul acolo, iar pe zona unde se circulă azi să intrăm (...) să finalizăm ce înseamnă lărgire Fabrica de Glucoză", a afirmat Marius Coaje, consilier al primarului Firea.



Referindu-se Prelungirea Ghencea, el a menţionat că Primăria nu doar lărgeşte o stradă, ci va aduce şi un tramvai până în capăt, la zona de centură.



"Noi în acea zonă nu doar lărgim o stradă, vom aduce şi un tramvai până în capăt la zona de centură tocmai pentru a fluidiza (...) am început lucrările în această zonă, lucrează o companie a Primăriei, Trustul de Clădiri Metropolitane, care are un grafic de execuţie de 24 de luni de la ordinul de începere a lucrărilor, ce a fost emis în septembrie acest an", a menţionat Coaje.



El a precizat că stadiul de execuţie al Podului Ciurel e de 95%. "Încercăm până la sfârşitul acestui an să finalizăm toate lucrările de construcţii şi să începem testele dinamice şi statice. (...) Legat de faza a doua, am reuşit (...) să avem un coridor de expropriere corect şi clar, până la bulevardul Uverturii, unde vom executa un pasaj. (...) Avem proiectul tehnic executat, certificat de urbanism emis şi sper să obţinem şi autorizaţia de construire cât mai repede şi să începem lucrările", a adăugat acesta.