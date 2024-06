Florian Coldea, prima reacţie oficială în dosarul de corupție deschis de DNA: "Sunt nevinovat"

Florian Coldea la sediul DNA. Sursă foto: Inquam Photos

Generalul Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, a transmis prima reacție oficială în dosarul de corupție deschis de DNA, printr-un comunicat de presă de peste 7 pagini.

Florian Coldea vorbeşte despre dosarul său de corupție deschis de DNA şi susţine că este nevinovat. Mai mult, el acuză şi o campanie mediatică derulată cu scopul de a-l denigra, în condițiile în care „nu ocupă și nu candidează pentru o funcție publică”.

Fostul prim adjunct SRI susține că „numitorul comun” al „campaniei mediatice agresive” este o „dorință revanșardă” față de activitatea sa din SRI și față de persoanele care au fost implicate în lupta împotriva corupției de la vremea respectivă.

"Ca fost militar și angajat al SRI, nu mă intimidează reluarea virulentă a atacurilor la adresa mea. Mi-am asumat de la început și continui să îmi asum deciziile și acțiunile întreprinse, precum și consecințele acestora.

Nimeni nu este deasupra legii și încurajez, în continuare, orice persoană care are informații despre abuzuri sau acte ilegale întreprinse de SRI in perioada mandatului meu sau de mine personal, inclusiv după trecerea în rezervă, să se adreseze instituțiilor abilitate ale statului român, în care am încredere că își vor face datoria.", spune Florian Coldea în comunicatul de presă transmis.

De asemenea, referitor la acuzaţiile care i se aduc, Florian Coldea se declară nevinovat.

"Referitor la acuzațiile care mi se aduc, reiterez faptul că sunt nevinovat. Din respect pentru activitatea instituțiilor abilitate, nu voi formula comentarii sau precizări detaliate, ci mă voi limita la câteva observații.

Suntem într-o situație cu care m-am confruntat de mai multe ori, în care hoții, ajutați de alți hoți, strigă: „Hoții!”

Astfel, în speranța unor soluții favorabile, persoane care se confruntă cu probleme de ordin legal (condamnate în primă instanță) recurg la gesturi disperate (denunțuri nesusținute faptic, acuzații publice nefondate etc.), sprijinite interesat de moguli media (la rândul lor cu probleme penale) pentru atingerea propriilor obiective.

Nu cred că o persoană de bună credință își poate imagina că, după experiențele de acest fel cu care m-am confruntat ca fost șef de operațiuni al unui serviciu de informații, aș putea promite sprijin, în afara cadrului legal, unor persoane care se confruntă cu probleme penale, cu atât mai mult unui necunoscut, într-o singură interacțiune fortuită de câteva secunde, după refuzuri repetate de a-l întâlni, tocmai din cauza respectivelor probleme. Cu atât mai puțin că aș oferi un astfel de sprijin prin intermediul / împreună cu persoane cu care nu m-am întâlnit niciodată sau cu care nu am interacționat în perioada precizată de denunțător.

"Reiterez deschiderea și disponibilitatea față de instituțiile abilitate ale statului român și reafirm, cu convingere, încrederea în capacitatea acestora de a stabili adevărul", conchide Florian Coldea în comunicatul de presă transmis.

Fostul șef adjunct al SRI a fost audiat timp de 15 ore, la sfârşitul lunii mai, iar apoi a fost plasat sub control judiciar, într-un dosar în care este acuzat, alături de alte două persoane, de trafic de influență și spălare de bani, în urma unui denunț al omului de afaceri Cătălin Hideg.