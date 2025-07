Donald Trump anunță tarife vamale de 25% pentru Republica Moldova. Alte 5 națiuni, vizate de taxe de până la 30%

Statele Unite vor impune un nou tarif de 25% pentru produsele moldovenești începând cu data de 1 august. Donald Trump a publicat, miercuri, scrisoarea oficială prin care a informat-o pe Maia Sandu cu privire la noul tarif. Ca în celelalte scrisori trimise altor lideri ai lumii, președintele SUA și-a exprimat nemulțumirea față de deficitul comercial dintre aceste națiuni și Statele Unite și a prezentat noul tarif ca o măsură corectivă. De asemenea, el a încurajat Republica Moldova să își relocheze producția în SUA pentru a evita taxele.

Donald Trump a publicat miercuri scrisoarea în care a informat-o pe președinta Republicii Moldova de noul tarif de 25%.

„Relațiile noastre au fost departe de a fi reciproce. Începând cu data de 1 august 2025 vom taxa Republica Moldova cu doar 25% pe toate bunurile moldovene trimise în Statele Unite. (...) Vă rog să înțelegeți că tariful de 25% este mult mai mic decât cel necesar pentru a reduce deficitul comercial dintre SUA și Republica Moldova”, se arată în scrisoarea citată.

President Trump's letter to the President of the Republic of Moldova pic.twitter.com/M2HpLdXV0W