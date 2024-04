Florin Barbu, vizită la amenajarea de irigaţii Giurgiu Răsmireşti: "Aducem apă din Dunăre pentru a iriga aproximativ 76.000 de hectare"

INVESTIȚII ȘI LUCRĂRI PE CANALELE DE IRIGAȚII ❗️ AZI, ÎN JUDEȚUL GIURGIU❗️ Se lucrează la reabilitarea canalelor și a stațiilor de pompare apă de la Amenajarea de Irigații Giurgiu Răzmirești. ?Alături de colegul meu Marian Mina, deputat de Giurgiu, am mers pe șantier și am văzut stadiul acestei investiții complexe, de aproximativ 485 milioane de lei, care se va finaliza în anul 2026. Pe canale noi, reabilitate și cu ajutorul stațiilor de pompare modernizate aducem apă din Dunăre pentru a iriga aproximativ 76.000 de hectare. ?Așa cum am promis, reabilitam sistemele de irigații și aducem apă pe canale, fără costuri pentru fermieri!