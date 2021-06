Florin Condurăţeanu a murit. Îndrăgitul jurnalist a încetat din viaţă în urma unui stop cardio-respirator

Florin Condurățeanu a încetat din viață, astăzi, 28 iunie, chiar de Ziua Ziaristului Român.

Cunoscut de marele public pentru modul în care și-a exercitat profesia de jurnalist, Florin Condurățeanu a fost un om cu suflet mare care ajuta oamenii necondiționat.

Vizibil emoționat, Mihai Gâdea a anunțat, la începutul emisiunii "Sinteza Zilei" de luni seara, o veste tristă pe care ar fi vrut să nu o prezinte niciodată.

Disparția unui om drag sufletului său, despre care a spus că este unul dintre cele mai frumoase caractere pe care le-a cunoscut vreodată.

Mihai Gâdea, cu lacrimi în ochi

"Este foarte greu să vă anunț ceea ce urmează. Colegul şi prietenul nostru, unul dintre cei mai minunaţi oameni pe care i-am cunoscut vreodată, Florin Condurăţeanu, a încetat din viaţă. De-a lungul timpului, prin natura meseriei mele, am cunoscut şi lucrat cu foarte mulţi oameni. Nu am întâlnit pe nimeni ca Florin Condurăţeanu.

În urmă cu puţin timp am aflat că scumpul nostru coleg şi prieten a intrat în stop cardio-respirator şi cu toţii am sperat ca Florin Condurăţeanu, aşa cum a învins întotdeauna, în profesie, în viaţă, să învingă şi în această seară. Dar bătălia aceasta, iată, nu a câştigat-o.

Ceea ce însă a câștigat a fost bătălia cu întreaga viață. Ne aflăm la finalul unui drum al unui om de un talent, de o generozitate, de o bunătate, cum nu știu câți alți oameni l-ar putea concura vreodată. Florin Condurățeanu este cunoscut de marele public pentru modul în care și-a exercitat profesia. Și-a exercitat-o impecabil.

A fost alături de cei mai iubiți români și a reușit să le spună poveștile. A reușit să meargă în domeniul sanitar, de exemplu, cu o talent și cu o vocație rar întâlnită. Florin Condurățeanu, mai mult decât orice însă și-a iubit țara, i-a iubit pe care locuiesc în această țară. A luptat întotdeauna pentru marile valori când acestea erau nedreptățite.

Mihai Gâdea: "Florin Condurățeanu și-a iubit țara mai mult decât propria viață"

Publicul știe de asemenea, că în momentele în care ne despărțeam de mari valori, de mari talente ale acestui popor, nimeni nu reușea să vorbească așa cum vorbea Florin Condurățeanu în astfel de momente.

E foarte greu pentru mine în această seară. E foarte greu să vorbești într-un moment ca acesta. Florin Condurățeanu întotdeauna știa să sintetizeze și să să spună exact ceea ce trebuia să fie spus la un final de drum (...) La finalul unei vieți putem lăsa în urmă cariere, ceea ce Florin lasă. Dragul nostru Țuțu, așa cum îi spuneam noi, lasă însă la finalul acestei vieți, unul dintre cele mai frumoase caractere pe care eu le-am văzut vreodată.

Mihai Gâdea: "Florin Condurățeanu a salvat un număr impresionat de oameni"

Unul dintre lucrurile pe care Florin Condurățeanu le-a făcut în această viață este că a salvat un număr impresionat de oameni. În momentul în care cineva era într-un moment complicat al vieții, în momentul în care, de exemplu, eu am aflat că tatăl meu ar trebui să fie operat pe inimă, unul dintre oamenii cu care am vorbit în acele momente a fost Florin Condurățeanu. Aveam o mare încredere în el, cunoștea foarte bine sistemul medical și sfatul pe care mi l-a dat... Am hotărât ca doctorul respectiv, să fie cel care îl va opera pe tata. Acesta era nivelul de încredere pe care îl aveam toți în Florin Condurățeanu", a spus Mihai Gâdea, luni seara, în exclusivitate la Sinteza Zilei.

În luna mai a cestui an, Florin Condurățeanu a acordat un ultim interviu. El a discutat pe îndelete despre cariera sa, cu jurnalistul Mirel Curea, în cadrul emisiunii „Dosare de presă”, difuzată pe evz.ro.

Florin Condurăţeanu avea 71 de ani.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal