Pâine de 113 lei la un supermarket din România. Surpriza avută de un ieşean când s-a uitat pe bon

Florin Lăzărescu, scriitor, a avut parte de o întâmplare neobişnuită la unul din cele mai cunoscute supermarketuri din România. Pe bon, în dreptul pâinii pe care o cumpărase, apărea suma de 113 lei.

"Știam că se scumpesc lucrurile de nu-ți vine să crezi, dar 113 lei o pâine la Lidl parcă e cam mult. Eu nu mă uit de obicei pe bon, dar am observat un produs lipsă în sacoșă și am căutat pe bonul electronic să văd dacă mi l-au bătut la casă. Nu era pe bon, însă am văzut prețul pâinii.

M-am întors, vânzătoarea mi-a zis senin că a bătut codul de la rodie și mi-a dat banii înapoi.

LE: doamna m-a înșelat până și la refacerea bonului. M-am uitat acum online, a scăzut 17 pâini din 19 trecute pe bon, nu 18.

Eu am luat în pungă una singură, dar cum să mai demonstrez azi că ieri nu erau două? Iar la motivul returului scrie că nu mi-a plăcut pâinea", a scris Florin Lăzărescu pe Facebook.

Încă din primele zile, 2024 a adus o serie de scumpiri. Creșterea TVA la produse, noile taxe pentru firme, dar și scumpirea carburanților generată de creșterea accizei au crescut preţurile mai multor produse.

Față de luna trecută, adică față de perioada Crăciunului, se observă o diferență de preț în ceea ce privește, spre exemplu, produsele vegetale și vorbim aici, în special, despre legume.

De exemplu, dacă acum o lună, un kilogram de ceapă costa 3 lei, acum plătim cu 4 lei în plus. Cu 5 lei în plus plătim și pentru kilogramul de roșii. Și produsele din carne sunt mai scumpe față de luna trecută. Mușchiul de porc costă cu 4 lei/kg mai mult.

Sunt însă și produse care și-au păstrat prețul, de exemplu, produsele tradiționale (jumări, cârnați) sau cele din carne de pui.

Telemeaua de vacă este un alt produs monitorizat de către Antena 3 CNN, care este mai scumpă față de luna trecută.

În ceea ce privește producătorii și procesatorii, aceștia spun că diferențele de preț sunt cauzate de noile măsuri fiscal-bugetare, care au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, de creșterea salariului minim și de acciza la carburanți, care afectează prețul tuturor produselor, inclusiv produse alimentare.

În acest context, este important de menționat faptul că, în luna decembrie 2023, inflația a fost 6,6%, ceea ce înseamnă că plătim cu aproape 7% mai mult pentru produse, inclusiv cele alimentare, față de anul trecut.