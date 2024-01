"Poliția știe treaba asta!". Florin Salam, noi declaraţii despre femeia care îl acuză că a bătut-o în camera unui hotel din Bucureşti

Declarații exclusive ale lui Florin Salam despre acuzațiile că ar fi bătut o femeie într-un hotel din București. Manelistul spune că femeia nu și-a scos încă un certificat medico-legal și că, de fapt, totul este o înscenare.

”Îmi pare rău că mi se pătează imaginea în felul ăsta, eu fiind nevinovat. Am aceeași putere, am aceeași atitudine, doar că îmi e rușine de cine ar putea crede așa ceva. Mi-e rușine că am și eu copii. Bine, copiii mei știu ce fel de tată au.

Sunt alt fel de oameni acum. Nu se poate așa ceva! Sunt alt fel de oameni. Are nevoie cineva de ceva, mai bine te duci și spui.

Interesul este financiar 100%. Toată lumea știe și poliția știe și persoana. Aici e o caracatiță. Au făcut o vorbă demult «Hai să-l prindem pe ăsta». Au văzut că eu sunt ajutător cu toată lumea, că dau în stânga, că dau în dreapta și ce or fi zis «Hai să-l agățăm și pe ăsta că e băiat bun și face ca noi»”, a declarat Florin Salam.

Citește și: Avocata lui Florin Salam face dezvăluiri din dosarul de violenţă în care este implicat manelistul

În GALERIA FOTO de mai jos puteţi vedea imagini cu Florin Salam.

Florin Salam este acuzat de către o femeie, în vârstă de 23 de ani, că ar fi bătut-o, pe 1 ianuarie 2024, într-un hotel din București. Tânăra a mers la Secția 1 de Poliție și a depus plângere împotriva acestuia. Ea a spus că a fost lovită în cap și în piept cu telefonul mobil.

Citește și: Mărturia tinerei care susține că a fost bătută de Florin Salam, într-un hotel din București: ”E un monstru”

”Am făcut atac de panică de dimineață. Deci vă rog să mă credeți chiar nu sunt ok. Pe 1 (n.r. ianuarie), în prima seară a anului, nimeni nu își dorește să i se întâmple chestia asta, adică să îți începi anul așa și mergi la un om care pare, atenție, pare ok și te duci acolo și vezi un monstru”, este mărturia tinerei care acuză că a fost bătută de Florin Salam.

”La data de 1 ianuarie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 1 Poliție au fost sesizați, prin plângere scrisă, de către o tânără, în vârstă de 23 de ani, cu privire la faptul că, în aceeași zi, în jurul orei 18.30, în timp ce se afla într-o cameră din incinta unui hotel, situat în Sectorul 1, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, în vârstă de 44 de ani.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal și au fost efectuate verificări la adresa menționată, în vederea administrării probatoriului.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 1 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.