Focar de ploșnițe în București. Studenții cazați într-un cămin trag un semnal de alarmă: ”În maxim o săptămână am început să văd mușcături pe corp”

Un cămin studențesc din București este infestat cu ploșnițe. Studenții au tras un semnal de alarmă.

Sursa foto: Getty Images/ John Downer

Într-un cămin studențesc din București este focar de ploșnițe. Studenții, terorizați de situație, trag un semnal de alarmă.

Este vorba despre Căminul B din complexul studențesc Grozăvești din București. Studenți cazați acolo au furnizat și imagini pentru confirmare.

Despre această problemă se pare că s-a vorbit încă din luna iunie a anului trecut, dar unii studenți susțin că au fost mutați din camere afectate de ploșnițe în alte camere care prezintă aceeași problemă.

Unii dintre acești studenți au ales să părăsească căminul din cauza situației, deoarece consideră că situația a scăpat de sub control.

Până în momentul publicării acestui articol, reprezentanții Universității din București (UB) nu au emis nicio declarație oficială cu privire la această situație.

”Cred că am fost prima persoana care a experimentat această problemă. Eram la sfârșitul lunii iunie 2023, căminul Grozăvești C urma să se închidă pentru renovări, astfel că a trebuit să ne asigurăm un loc în cămin pentru perioada verii.

După ce am stat la o coadă infernală, ore în șir, am reușit să prind loc - camera 524, unde urma să aflu ca sunt ploșnițe. M-am mutat liniștită și fericită că am prins loc. În maxim o săptămână am început să văd mușcături pe corp. Fiind vară, credeam ca sunt țânțari, dar colega de la locul de muncă mi-a spus «ai grijă să nu fie ploșnițe». De atunci mi-a început calvarul”, a spus Teodora Pășune pentru HotNews.ro.

Teodora a precizat faptul că a trimis administratorului poze cu saltelele de cămin, iar acesta i-a spus inițial doar că ”sunt murdare”.

”Am reușit să fac poză unei ploșnițe, i-am trimis poza și a început «panica». M-a pus să-mi spăl hainele la 60 de grade sau mai mult, să le curăț cu abur, evident la o spălătorie din oraș, lucru care m-a costat undeva la 300-350 de lei, dezinfectat toate lucrurile pe care le aveam, ca mai apoi să-mi dea o cameră curată. Deoarece am fost traumatizată de toată situația, am ales să stau în chirie pentru a reuși să dorm liniștită, să știu ca sunt în siguranță, să pot merge acasă fără frica de a le aduce și părinților vreo ploșniță”, a mai relatat Teodora Pășune.

Studenta a declarat că abia la o lună după ce ea s-a mutat din căminul respectiv s-a făcut prima dezinsecție.

”Din nou, un semn de nepăsare. Dacă realiza cât de gravă este situația, acționa mult mai rapid. Toată situația se tratează cu indiferență, atât din partea administratorului, cât și din partea directorului de la cămine și cantine și a rectorului. Se spune că suntem norocoși că suntem studenți la Universitatea din București, dar situația căminelor este una deplorabilă. Mizerie pe hol și în bucătării, în băi la fel, totul se tratează cu o nepăsare colosală”, a mai declarat Teodora.

Nu se știe care este numărul studenților afectați de această problemă, pentru că li s-ar fi cerut să păstreze tăcerea.

O altă studentă cazată în același cămin a declarat că situația a fost mușamalizată, cu toate că probleme cu ploșnițe în camerele studențești erau sesizate aproape lunar.

”Știu ca problema există de luni bune în cămin, însă a fost mușamalizată de către administrator. Aproape lunar au fost cazuri, însă au fost tratate superficial. Dezinsecțiile nu au fost făcute corespunzător în camerele infestate, iar saltelele nu au fost schimbate, așa cum ar trebui. Știu despre alte campusuri unde dezinsecțiile se fac lunar sau chiar mai des”, a precizat studenta care a preferat să rămână sub anonimat.