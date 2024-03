Folia biodegradabilă din sânge de animal a fost brevetată în România: ”A fost recunoscută ca noutate mondială”

După pâinea cu proteine din carne, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi a revenit cu o nouă inovaţie: un procedeu prin care se obţine o folie biodegradabilă din prelucrarea sângelui de animal.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Universitatea Dunărea de Jos din Galați anunță că a brevetat ”Procedeul de obținere a unei folii biodegradabile”, realizat de trei cercetători de la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor: Petru Alexe, Floricel Cercel și Mariana Sârbu.

Profesorii gălăţeni au lucrat mai bine de trei ani pentru a dezvolta metoda de prelucrare unică în lume.

”Această soluție a noastră a fost recunoscută ca noutate mondială”, a declarat Petru Alexe – decan Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentului.

Astfel, procedeul de obţinere a acestei folii biodegradabile are la bază prelucrarea sângelui animal.

”Acest sânge reprezintă o rezervă de aproximativ de 30 de mii de tone la nivelul României şi undeva la 4 milioane de tone la nivel mondial, deci există o rezervă absolut suficientă”, a mai completat Petru Alexe – decan Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentului.

Folia poate fi folosită direct pe alimente sau în producerea de pungi și ambalaje biodegrabile, iar partea cea mai tare este că se procesdul de degradare este unul scurt și rapid.

”În pământ am pus o bucată de folie, am introdus-o la câțiva centimetri în pământ şi la două săptămâni nu am mai găsit nimic”, a mărturisit Mariana Stroiu – profesor Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentului.

Există o competiţie intensă pe piaţa mondială de producere a foliilor biodegradabile întrucât acestea reduc semnificativ poluarea.