Gabriela Firea cere modificarea legii privind achizițiile publice

”Cauza este un scurt circuit, dara ceste imagini sunt posibile și îi mulțumim Lui Dumnezeu că nu sunt dese având în vedere vechimea parcului auto. În ultimii 20 de ani nu a existat o preocupare a municipalității pentru reînnoirea parcului auto al societății de transport în comun. La momentul în care am ajuns primar general, erau doar 600 de mijloace de transp în București, acum avem aproape 2.000, din care cele mai multe noi. Primul motiv este dezinteresul, iar al doilea motiv este acela că din prima zi am demarat un program amplu de reînnoire a parcului, dar toate licitațiile au durat foarte mult.”, a declarat Firea la Antena 3.

Anul acesta a fost semnat contractul pentru achiziția a 100 de troleibuze noi.

Firea cere modificarea legii privind achizițiile publice.

”Legea permite unor firme care nici măcar nu se înscriu la aceste licitații, dar fac contestații probabil pentru a negocia cu câștigătorii sau cu cei bine plasați, bineînțeles contra unui beneficiu financiar. Cu siguranță am dovezi clare, le-am prezentat și presei. După toate etapele care au fost parcurse, s-a dovedit că acele contestații, blocaje nu aveau nimic ca bază reală, juridic, economic sau tehnic și ni s-a dat dreptate.”, a mai spus Gabriela Firea.

În legătură cu siguranța mijloacelor de transport din București, Firea a declarat: ”Categoric în cele 400 de autobuze noi Euro 6, bucureștenii nu au cum să fie în pericol. Nici în cele 100 de autobuze Mercedes Hybrid nu au cum să fie în pericol. Am reparat tramvaile și troleibuzele vechi pentru că altfel ar fi fost mult mai multe incidente. Am retras 2-300 de vehicule pentru că erau depășite. Astfel de incidente sunt rare pentru că am investit foarte mult.”, a mărturisit ea.

Gabriela Firea: Bucureștenii nu sunt în pericol în mijloacele de transport