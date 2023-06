Gabriela Firea, proiect pentru susținerea părinților care au copii cu autism: "Îi cresc cu multă grijă și iubire"

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat că pregătește un proiect menit să-i sprijine pe părinții care au copii diagnosticați cu autism.

Sursa foto: Gabriela Firea | Facebook

"Un copil cu tulburare de spectru autist este special. Lumea lui este altfel. O știu foarte bine părinții care îi cresc cu multă grijă și iubire. Statisticile neoficiale spun că în România 1 din 51 de copii este diagnosticat cu o astfel de afecțiune.

Părinții lor se luptă să îi îi învețe să fie independenți, să se integreze în societate, să nu se simtă singuri și să nu fie victimele care nu îi înțeleg. Părinții copiilor cu autism au nevoie de sprijin nu doar financiar, ci și moral.

Am avut o întâlnire de lucru alături de Daniela Bololoi, președinta Asociației Help Autism, Mariana Sîrbu, director advocacy al Asociației Help Autism, și Roxana Popa, directorul general al Asociației Blue Life.

Diagnosticarea precoce și intervenția timpurie intensivă ajută până la 47% dintre copiii cu autism să poată trăi o viață independentă. Fără terapie, simptomele autismului și comportamentele disfuncționale se agravează în timp.

Lucrăm pentru a veni cu un proiect prin care să sprijinim părinții să lupte pentru recuperarea copiilor cu autism.

La finalul anului 2021, erau înregistrați aproape 15.000 de copii cu autism, care aveau certificate de încadrare în grad de handicap.

Nu trebuie să uităm că autismul poate să apară în orice familie, indiferent de rasă, etnie, zonă geografică, nivel de educație", a scris Gabriela Firea, pe Facebook.