Gafă a lui Mugur Isărescu: Din spatele curvei... curbei, pardon

Guvernatorul Mugur Isărescu a reuşit să detensioneze atmosfera de la prezentarea raportului anual pe anul 2018 al Băncii Naţionale a României cu o mică gafă.



„Nu am fost, cum zic englezii, behind the curve, şi am acţionat la timp şi în acest fel am prevenit două lucruri: să iasă din ţintă inflaţia CORE-2 ajustat creată de excedentul semnificativ de cerere agregată şi de creştere alertă a costurilor salariale şi, ceea ce e mai important, să ne ducem mai sus cu dobânzile. Dacă mergeam în spaţiul din spatele curvei.. curbei, pardon, ne duceam cu preţurile cu mult, cu mult.. cu dobânzile cu mult, mult înainte, şi să zicem am fi repetat cazul Turciei, care a ajuns cu dobânzile la 25% şi tot nu a stabilizat lira”, a spus Isărescu, potrivit Adevărul.