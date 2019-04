GAME OF THRONES SEZ 8 EPISODUL 3 ONLINE SUBTITRAT ROMÂNĂ. Efecte incredibile ale serialului GAME OF THRONES

GAME OF THRONES SEZ 8 EPISODUL 3 ONLINE SUBTITRAT ROMÂNĂ. Succesul serialului 'Game of Thrones' a devenit o adevărată mană cerească pentru turismul provinciei britanice, Irlanda de Nord, atrăgând zeci de mii de turişti din lumea întreagă, dornici să viziteze această locaţie de filmare a popularului serial lansat în 2011, relatează AFP.



Serialul, al cărui al 8-lea şi cel din urmă sezon este difuzat din 14 aprilie în 186 de ţări, a atras 120.000 de vizitatori în această provincie din 2016, generând încasări de 30 de milioane de lire (35 de milioane de euro), potrivit biroului de turism.



Un turist din şase care vine în Irlanda de Nord vrea să viziteze locurile de filmare ale celebrului serial, potrivit datelor biroului de turism.



Şi alte locaţii europene folosite la turnarea unor scene din 'Game of Thrones', precum defileul Almannagja, un deşert de gheaţă şi stânci din sudul Islandei, sau alte decoruri naturale din Croaţia, Spania sau Malta au cunoscut un aflux de turişti care sunt fani ai serialului.



În Irlanda de Nord, pe drumul care şerpuieşte de-a lungul ţărmului, o puzderie de autocare aduc turiştii în locurile de parcare. "Săptămâna trecută am avut un autocar cu 24 de naţionalităţi diferite la bord", a precizat ghidul Patrick Rogan care aşteaptă la intrarea peşterii din Cushendun, locaţia unei scene cruciale din serial.



"Au venit oameni tocmai din Patagonia, Noua Zeelandă, Japonia, Rusia, Coreea de Sud sau din ţări europene... ceea ce înseamnă mult", a subliniat Patrick Rogan.



Din 2012, agenţia 'Stones and Thrones' propune excursii zilnice în împrejurimile capitalei Belfast, cu însoţitori care au făcut majoritatea figuraţie în popularul serial.



Alte agenţii oferă vizitatorilor şi activităţi sportive, precum lansarea toporului, tragerea cu arcul sau poze cu doi lupi care au apărut în serial.



'Game of Thrones' (Urzeala Tronurilor) a devenit astfel pentru Irlanda de Nord, ceea ce a reprezentat trilogia "Stăpânul Inelelor" pentru Noua Zeelandă.