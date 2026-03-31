RAR a explicat cum trebuie să procedeze şoferii care vor să-şi pună o instalaţie GPL pe maşină. Combustibilul costă 4,1 lei pe litru

RAR a explicat cum trebuie să procedeze şoferii care vor să-şi pună o instalaţie GPL pe maşină. Sursa foto: RAR / Facebook

În contextul în care motorina şi benzina s-au scumpit foarte mult în România, RAR susţine că, în ultimele zile, a primit multe întrebări despre ce presupune dotarea maşinii cu o instalaţie GPL. Acest combustibil costă doar 4,1 lei pe litru, într-un moment în care benzina standard a ajuns la 9,5 lei pe litru, iar motorina stantard costă 10,5 lei pe litru. "Vă explicăm pas cu pas cum trebuie să procedați pentru a fi în siguranță și în legalitate atunci când vă echipați mașina cu o astfel de instalație", a transmis RAR.

În România, instalațiile de alimentare cu GPL pentru autovehicule sunt acceptate numai dacă producătorii acestora au obținut pentru instalațiile respective certificarea de la RAR și numai dacă montajul instalațiilor certificate se face în unități autorizate.

După montajul instalației pe autovehicul, deținătorul sau un reprezentant legal al acestuia trebuie să prezinte autovehiculul, cu programare prealabilă, la una dintre reprezentanțele teritoriale RAR pentru menționarea instalației în cartea de identitate a vehiculului (CIV)", a comunicat RAR.

Notarea modificării în cartea maşinii

"Pentru efectuarea modificării în CIV, este necesar să se prezinte la RAR certificatul de garanție al instalației, declarația de conformitate eliberată de unitatea care a efectuat montajul și manualul utilizatorului final sau instrucțiunile de utilizare ale instalației.

În documente trebuie să fie înscrise: unitatea care a efectuat montajul, datele de identificare ale autovehiculului (seria de caroserie sau de șasiu) și datele de identificare ale instalației montate.

La prezentarea la RAR se inspectează dacă montajul este corect realizat și se face o verificare a emisiilor poluante la funcționarea cu benzină și la funcționarea cu GPL.

Nu se vor omologa instalațiile montate în service-uri neautorizate sau cu componente improvizate! Vă recomandăm să faceți un drum și la Direcția Generală Permise de Conducere și înmatriculări pentru schimbarea certificatului de înmatriculare.

Atenție! Un șofer depisat în trafic în timp ce conduce un vehicul dotat cu o instalație neomologată riscă reținerea talonului, o amendă și chiar reținerea permisului de conducere.

Vă rugăm să vă informați din surse de încredere despre cum funcționează instalațiile GPL și să nu le confundați cu cele care funcționează cu GNC", a mai transmis instituţia.