Motorina s-a scumpit cu 2 lei într-o singură lună, din cauza războiului din Iran. Prețul combustibililor luni dimineață

La o lună de la declanşarea conflictului din Iran, motorina superioară a ajuns să coste deja peste 11 lei la anumite benzinării, iar cea standard a depăşit 10,50 lei. Luni dimineață, prețul carburanților se situa între 9,49 lei (benzină standard) și 10,99 (motorină premium).

A doua lună de război în Iran aduce șoc după șoc la pompă. La o benzinărie din nordul Capitalei, prețurile nu sunt schimbate comparativ cu ziua de ieri, însă noi creșteri sunt posibile în cursul zilei, pentru că am văzut în ultima vreme că prețurile la carburanți pot crește chiar și de două ori pe zi.

Astăzi, la această benzinărie, motorina standard costă 10,49 lei pe litru, iar benzina 9,49 lei pe litru. De la începutul războiului din Iran, benzina s-a scumpit cu aproximativ 1,23 lei pe litru, iar motorina a crescut cu peste 2 lei pe litru. În unele benzinării, motorina premium se vinde cu peste 11 lei pe litru.

Primele măsuri luate de Guvern intră în vigoare abia pe 1 aprilie, însă plafonarea adaosului comercial și reducerea cantității de biocombustibil nu reușesc, totuși, să tempereze această explozie a prețurilor.

Mai mult, creșterea prețurilor la carburanți aduce scumpiri în lanț și la raft, ia oamenii sunt din ce în ce mai îngrijorați de aceste scumpiri. Unii șoferi chiar încep să își folosească autoturismele mai rar și apelează la alte mijloace de transport pentru a face economie.

Începând cu 1 aprilie, adaosul comercial nu va mai fi plafonat la 50% din media anului 2026, ci „la cel mult valoarea medie anuală a adaosului comercial practicat pentru aceste produse în anul 2025”. Astfel, prețurile carburanților ar urma să scadă cu până la 50 de bani.