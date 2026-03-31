Un bărbat și-a cumpărat cu 19.000 de dolari o bucată de pământ și și-a făcut o „țară”. Regulile ciudate din Republica Slowjamastan

Printre plantațiile de curmale din Valea Coachella din California și granița cu Mexicul, un deșert se întinde cât vezi cu ochii. Acest ținut arid al nimănui este presărat cu tufișuri înalte până la genunchi și crengi subțiri. Totuși, sclipind în depărtare, se vede un „submarin”. Aici este Republica Slowjamastan, cea mai tânără micronațiune din lume. Întinsă pe 4,2 hectare, acest teritoriu ocupă un drum pe care șoferii îl trec de obicei fără să se uite la el. Totuși, odată ce intri, lumea reală dispare, scrie BBC News.

În această „țară”, papucii Crocs sunt interziși prin Constituție. Depășirea limitei de viteză este permisă, dar numai dacă te grăbești spre casă cu taco, iar mascota națională este ratonul.

În centrul tuturor acestor lucruri se află Randy Williams, cunoscut și sub numele de „Sultanul din Slowjamastan”. Când nu stăpânește peste coioți, iguane de deșert și aproximativ 25.000 de „cetățeni” care își numesc dictatura acasă, este directorul de programe pentru posturile de radio Z90 și Magic 92.5 din San Diego și este cunoscut drept „R Dub”. Din 1994, a găzduit și emisiunea radio Sunday Night Slow Jams, care este acum difuzată către peste 250 de posturi din întreaga lume.

Un călător pasionat, Williams a petrecut ani de zile încercând să viziteze fiecare țară recunoscută de Națiunile Unite. Până la începutul anului 2020, mai avea o ultimă oprire. Apoi, lumea a intrat în carantină. Închis în casă, ca toți ceilalți în timpul pandemiei globale, Williams era neliniștit. Era prea mult timp liber și nu avea unde să meargă, dar mintea lui continua să se miște cu viteza unui avion cu reacție. Atunci i-a venit în minte: „Dacă nu pot vizita o altă țară, de ce să nu creez una?”

Cum a devenit un fals dictator

„În copilărie, îmi plăcea să fac lucruri creative, fie că era vorba de scris creativ, desen, imagini sau proiecte școlare. Așa că aceasta părea a fi cea mai bună opțiune”, a spus sultanul în timpul unui tur al consulatului (biroul său de la postul de radio), unde păstrează o colecție de propagandă a dictaturilor reale din întreaga lume.

L-a sunat pe cel mai bun prieten al său, Mark Corona, pentru a-i explica ce avea în minte. Corona a râs pur și simplu.

„Singurul lucru la care m-am putut gândi a fost acest episod din Family Guy în care Peter și-a întemeiat propria țară, Petoria. Îmi dădeam ochii peste cap și mă gândeam: «Bine, frate. Unde se va întruni țara asta? La tine acasă?»”, a spus Corona.

Williams a insistat, căutând cu atenție un site imobiliar cu o listă de cerințe. Terenul trebuia să aibă o suprafață de peste cinci acri, să fie accesibil printr-un drum asfaltat și să fie aproape de casa sa din San Diego. În final, a găsit o singură parcelă. Era o parcelă nedezvoltată, presărată cu nisip, cu tufișuri și roci, listată la 19.500 de dolari.

„A fost dragoste la prima vedere”, a spus Williams. El a cumpărat terenul în 2021.

Williams a apelat la Corona pentru a ridica un birou cu aspect prezidențial din Phoenix și a-l transporta în sudul Californiei. L-au descărcat în mijlocul proprietății deșertice și au început să marcheze teritoriul, instalând indicatoare rutiere pe Ruta 78 din California care proclamau noua lor națiune: „Republica Slowjamastan”, un nume inițial lansat de Williams ca o glumă, dar care a rămas în minte.

Nu a durat mult până când autoritățile locale au observat. Indicatoarele au fost menționate pentru că erau amplasate prea aproape de drum. Williams le-a mutat ușor pentru a respecta regulile județene, proclamând în același timp cu mândrie noua sa micronațiune.

„Oamenii treceau cu mașina pe lângă noi, întrebându-se ce naiba se întâmplă. Probabil credeau că suntem teroriști, iar asta ne-a atras și mai multă atenție”, a spus Corona.

Dar chioșcul de pe marginea drumului a fost doar începutul. Mai întâi a fost punctul de control improvizat la frontieră. Apoi au venit steagurile și pașapoartele. În scurt timp, Republica Slowjamastan a început să semene cu o țară reală.

„Dintr-o dată cumpăram mașini de poliție, monede și cabine de imigrare”, a spus Williams.

Williams s-a autoproclamat sultan și a început să se îmbrace în rolul respectiv, purtând ochelari de soare închiși la culoare, uniforme călcate și detalii ornamentate despre care recunoaște că reflectă stilul militar teatral al lui Muammar Gaddafi. În acest rol, vocea sultanului se transformă în ceea ce el numește un „GFA” , un accent străin general, completat cu vocale alungite, sunete „z” care înlocuiesc „th” și R-uri rostogolite.

Cinci ani mai târziu, Slowjamastan emite acum pașapoarte pentru călătorii interesați să devină cetățeni neoficiali, bate monede și organizează ceremonii de ridicare a drapelului. Ținutul este împărțit în state, inclusiv Dublandia, Bucksylvania și Regina Hotdamnastan. Sultanul a compus chiar și un imn național: „Slowjamastan (I Think It's Going to Be an Awesome Place)” pe melodia piesei Rocket Man a lui Elton John.

Pentru cei care doresc să-și oficializeze implicarea, există poziții de obținut.

„Poate ești un tip din Carolina de Nord și vrei să-ți îmbunătățești mult contul de LinkedIn. Poți să inventezi o poziție, să plătești o mică taxă și apoi, bum, ești membru al Parlamentului”, a spus Williams.

Deși pozițiile în cadrul dictaturii au un preț (ambasadorii plătesc 10-25 de dolari pe lună), cetățenia este deschisă și gratuită pentru toată lumea. Micronațiunea are în prezent 25.000 de „cetățeni” autoînregistrați din 120 de țări, ceea ce este mai mult decât unele națiuni recunoscute, inclusiv Vaticanul, Tuvalu și Palau.

Deși mulți interacționează cu Slowjamastan doar de la distanță, prin intermediul postărilor ironice ale micronațiunii pe rețelele sociale, comunitatea se reunește și în persoană. Ceremoniile, precum lansarea primei nave militare a națiunii, un submarin avariat numit SS Badassin, conceput pentru a „proteja pământul de orice contrabandă”, sunt deschise oricui. Cu toate acestea, cetățenia deplină, dobândită printr- un simplu formular online, conectează oamenii la o experiență mai amplă.

Evadarea supremă

Potrivit sultanului, oamenii devin slowjamistani din diferite motive. Unii sunt curioși, alții sunt amuzați. Unii pur și simplu caută o pauză de la restul lumii.

„Nu trebuie să vă spun cât de controversat este totul. De fiecare dată când deschideți Facebook, oamenii își pierd prieteni și membri ai familiei din cauza politicii. A devenit atât de rău. Slowjamastan este scăparea de toate acestea. În afară de politica noastră, interzicem orice discuție despre politică”, a spus „sultanul”.

Într-o perioadă în care un număr tot mai mare de americani sunt din ce în ce mai frustrați de politica națiunii lor și de explorarea altor pașapoarte, Williams spune că cetățenii americani reprezintă aproximativ 50% din cetățenii Slowjamastanului. Sultanul a prezentat creșterea țării ca fiind globală, mai degrabă decât politică.

„O creștere recentă a numărului de solicitanți din Bangladesh este o dovadă că atractivitatea Slowjamastanului nu cunoaște granițe”, a spus el.

Stephanie Heddon a auzit prima dată despre Slowjamastan când un concurent a menționat țara într-un episod din Jeopardy. Mai târziu, l-a căutat ​​pe Williams.

„Am vrut doar să-i mulțumesc sultanului pentru bucuria pe care mi-a adus-o în viață”, a spus Heddon, care este acum cetățeană.

Pentru ea, această bucurie vine prin interacțiunea cu postările frecvente ale micronațiunii pe rețelele de socializare, care includ totul, de la mementouri jucăușe la legile unice ale țării, până la noii cetățeni care își etalează cu mândrie pașapoartele Slowjamastanului.

„Totul mă face fericită. Și cred că miile și miile de alți cetățeni ai Slowjamastanului ar fi de acord. Aceasta este o perioadă foarte dificilă pentru noi toți în Statele Unite, dar iată ceva plin de bucurie”, spune ea.

Din deșert pe scena globală

Se estimează că există sute de micronațiuni în întreaga lume. Unele sunt situate în mijlocul apelor internaționale, altele sunt situate în suburbii liniștite. Anul viitor, Slowjamastan va găzdui MicroCon 2027, o reuniune de micronațiuni. Delegați din peste 43 de state autoproclamate, de la Republica Bombardierului până la Insula Dragonului, se vor reuni pentru a discuta totul, de la suveranitatea geopolitică până la crearea unei steme. După cum se spune pe site-ul evenimentului: „Acesta este un cosplay care întâlnește arta guvernării”.

Deși sultanul spune că vizitatorii sunt bineveniți pe teritoriul deșertic al Slowjamastanului, în prezent nu există un loc pentru vizitatorii care se cazează peste noapte, deși există un semn cu un avion cu reacție pe o pistă și Williams făcând un salut cu mesajul: „Aeroportul Internațional Randy Williams – în curând”. Prin urmare, MicroCon 2027 va avea loc în penthouse-ul unui zgârie-nori din San Diego.

Pentru Williams, micronațiunea a fost întotdeauna despre călătorii. El a făcut referire la un mesaj recent de la un cetățean de peste hotare din Uzbekistan.

„Le-am spus: «Hei, am fost în țara voastră» și le-am arătat o poză. Pur și simplu, m-am conectat instantaneu”, a spus el. El speră să construiască Slowjamastanul pe același sentiment: un loc cu care, oricât de neconvențional ar fi, oamenii din întreaga lume să interacționeze și pe care, în cele din urmă, să îl poată vizita.

În mai 2023, Williams a ajuns în sfârșit în ultima sa țară rămasă, Turkmenistanul, finalizând căutarea pe care o începuse cu ani în urmă. Până atunci, Slowjamastan nu mai era un substitut pentru a umple golul, ci ceva ce prinsese contur odată cu acesta, o altă modalitate de a se conecta cu oameni dincolo de culturi și granițe.

„Slowjamastan nu-mi aparține”, a spus el, înainte de a face o pauză și a se corecta. „Ei bine, sunt un dictator. Dar, de fapt, aparține tuturor. Înseamnă ceva diferit pentru fiecare persoană”, a spus el.