George Simion și Victor Ponta se întrec în poze de la Washington. Simion s-a întâlnit cu fiul lui Trump, Ponta a fost la un dineu

George Simion și Victor Ponta se află la Washington pentru a participa la inaugurarea lui Donald Trump. Foto: X/George Simion și Facebook/Victor Ponta

Președintele AUR, George Simion, și consilierul onorific al lui Marcel Ciolacu, Victor Ponta, se află în SUA pentru a participa la inaugurarea lui Donald Trump. Dar, până la evenimentul de luni, niciunul nu a ratat șansa de a se fotografia la Washington, în mijlocul acțiunii.

Pe contul de X, Simion a publicat mai multe fotografii și filmulețe alături de oamenii lui Donald Trump.

Într-un videoclip, Simion apare alături de fostul strateg-șef al lui Trump, Steve Bannon, recent eliberat din închisoare. Bannon a avut și un mesaj pentru Ciolacu, la cererea liderului AUR.

„Socialismul va ajunge la coșul de gunoi al istoriei. Vremea voastră a trecut!”, spune Bannon, întrebat de Simion ce mesaj îi transmite premierului român.

Watch @stephenkbannon’ message to @CiolacuMarcel and all socialists:



“Socialism is going to the dustbin of history. Your time is over!

Free and fair elections!”



Thank you, Steve ✌️!

????@Bannons_WarRoom pic.twitter.com/8YzR77zIEo — ?? George Simion ?? (@georgesimion) January 19, 2025

George Simion nu a ratat nici ocazia de a se poza cu fiul lui Trump, Donad Trump Jr., despre care spune că este „un prieten al României și un susținător al Europei noastre a națiunilor”.

Într-o altă fotografie, Simion apare alături de Mike Johnson, purtător de cuvânt al Cemerei Reprezentanților SUA.

I just had a great conversation with @MikeJohnson, Speaker of the ??House of Representatives.



Our strategic partnership with the US will be even stronger with patriotic leadership in #Bucharest.#MEGA ? #MAGA@partidulaur ? @GOP pic.twitter.com/iWTazV1OzS — ?? George Simion ?? (@georgesimion) January 19, 2025

Și Victor Ponta a publicat pe pagina de Facebook câteva fotografii de la Washington, însoțite de următoarea descriere: “Sunt mandru ca sunt unul dintre romanii care pot sa participe la Evenimentele organizate cu ocazia Inaugurării Președintelui Trump! Lumea se schimba de maine – si Romania trebuie sa aiba curaj sa se urce in “trenul schimbarii” condus de Trump&Musk ! Dar , intotdeauna, #româniapeprimulloc. Sigur o sa va explice cineva la televizor ca am 6 degete la o mana; si, bineinteles, pozele sunt fake, dar totusi facute in drum spre wc ul din Ballroomul de la un hotel din Bucuresti , nu din Washington”.