Gigi Becali, dezvăluiri despre Bill Gates: "Face tot felul de șmecherii"

Gigi Becali, patronul FCSB, a decis ca ultima parte a vieţii sale să se concentreze pe latura spirituală. În acest sens omul de afaceri a decis să renunțe la cea mai mare parte dintre afacerile pe care le-a deținut pe motiv că a ajuns la un nivel financiar mai mult decât mulțumitor.

În acest context, Gigi Becali a adus aminte şi de alți oameni de afaceri care deşi au făcut averi impresionante continuă să se implice în tot soiul de proiecte. Astfel, Bill Gates a intrat sub lupa lui Gigi Becali, care spune că americanul vrea să își mărească şi mai mult averea.

„Atunci ești cel mai bogat, când nu mai ai nevoie"

„În România sunt oameni bogați, dar e mizilic pe lângă, de exemplu… Am înțeles că toți bogații României au cam 30 de miliarde. Păi, dacă toți bogații României au de cinci ori mai puțin decât unul al Americii, care ăla nu e foarte bogat? Bill Gates, că ăla are 150 miliarde și el are de șase ori, noi toți nici nu avem cât el. Sutele de oameni, toată România asta, îți dai seama", a spus Gigi Becali pentru România TV.

Omul de afaceri consideră că un om devine bogat atunci când nu mai are nevoi de nimic şi a apreciat că Bill Gates nu este cu adevărat bogat.

„Atunci ești cel mai bogat, când nu mai ai nevoie. Nu mai vreau! Nu înseamnă că sunt cel mai bogat? Ăla, Bil Gates mai vrea, văd. Face vaccin, face tot felul de șmecherii, el nu e cel mai bogat, el ar mai vrea și nu-i cel mai bogat”, a declarat Gigi Becali.

