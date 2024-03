Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, a aflat în direct la Antena 3 CNN ce înseamnă "a-ţi sări muştarul" şi "a freca menta"

Giles Matthew Portman, ambasadorul Regatului Unit şi Irlandei de Nord la Bucureşti, a fost invitatul Anei Iorga, la rubrica Pe Cuvânt, acolo unde a explicat cât de greu i-a fost să înţeleagă limba română. Totodată, ambasadorul a aflat, în direct la Antena 3 CNN, ce înseamnă "a freca menta".

Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii, a explicat cum a învăţat limba română, prentru a se pregăti pentru funcţia diplomatică de la Bucureşti.

"Am învăţat la Londra, anul trecut, timp de câteva luni. Am avut un curs online şi am avut două profesoare românce, una la Glasgow, una la Londra. După asta, am urmat un curs intensiv la Iaşi, timp de o lună, vara trecută. Am locuit cu o familie primitoare şi a fost foarte intensiv. Lecţii de patru ore în fiecare zi. Cred că o problemă este prezentul simplu, care ar trebui să fie simplu, dar nu este simplu pentru că sunt multe forme, dar nu sunt multe reguli.

Un alt lucru sunt articolele hotărâte şi nehotărâte. Spre exemplu: cafea, cafeaua, cafele, cafelele. Este dificil.

Pentru mine, a învăţa o nouă limbă străină nu este deloc amuzant şi este o muncă grea, dar de exemplu, la Iaşi, o lecţie, am participat la o degustare de vinuri şi asta a fost mai amuzant decât de obicei", a declarat Giles Portman.

Ambasadorul a învăţat, la Pe Cuvânt, cu Ana Iorga, şi câteva expresii româneşti, printre care şi "a freca menta".

"Este un obicei grecesc, care a venit în Ţările Române, s-a perpetuat şi la noi. Servitorii în casele boiereşti frecau mesele cu mentă ca să împrospăteze atmosfera şi era una dintre muncile uşoare. Ei prelungeau momentul ca să se mai relaxeze şi frecau masa cu mentă foarte mult. De unde, a freca menta înseamnă ceva foarte relaxant ca să pierzi vremea", a explicat Ana Iorga.