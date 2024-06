HILS Development și Destiny Park lansează “Viitorul construit de copii”, noua experiență de joc educativ cu tematică de construcții

HILS Development, compania de dezvoltări rezidențiale cu 11.000 de locuințe construite și vândute în București, continuă demersurile de implicare în comunitate prin susținerea educației cu un nou proiect în parteneriat cu Destiny Park. Astfel, HILS Development completează universul de învățare prin joc al Destiny Park cu “Viitorul construit de copii”, o experiență ce simulează dezvoltarea unui proiect rezidențial în cadrul căruia copiii pot descoperi meserii precum constructor la înălțime, zidar sau lucrător pe macara. Prin joc, cei mici au ocazia să descopere noi meserii, în timp ce își dezvoltă abilități importante precum dexteritatea, motricitatea, responsabilitatea și lucrul în echipă.

Inițiativa “Viitorul construit de copii” face parte din pilonul strategic de implicare în comunitate prin educație al HILS Development. Dezvoltatorul de proiecte rezidențiale și mixed-use sub conceptul orașului de 15 minute, cu 6 proiecte de mari dimensiuni și o comunitate de peste 25.000 de oameni are misiunea de a oferi acces la un trai de calitate cât mai multor locuitori. Implicarea în comunitate dincolo de dezvoltarea rezidențială, de la noi facilități până la susținerea de noi demersuri pentru educație, sănătate și sport contribuie la crearea unor comunități moderne, sănătoase și durabile.

"Construim și ne implicăm activ în comunitate de 19 ani, cu planuri pentru următorii 15. Comunitatea HILS Development se extinde cu aproximativ 3000 de locuitori pe an. Pe măsură ce creștem, considerăm că este tot mai necesar să ne implicăm și să susținem toate aspectele importante într-o comunitate. Credem în puterea educației prin joacă și ne-am alăturat Destiny Park pentru a completa lumea condusă de cei mici cu meserii din domeniul nostru, al dezvoltărilor rezidențiale ce modelează noile orașe în oraș." – a spus, Iulia Iana, Head of Marketing, HILS Development.

Alături de Destiny Park, HILS Development oferă comunității un nou mod de a petrece timp de calitate împreună și un mod de distracție cu impact pozitiv în educația celor mici. Cel mai mare parc de edutainment (învățare prin joacă) din Europa de Est se adresează copiilor între 3 și 14 ani și reprezintă un univers în miniatură, în care cei mici pot fi adulți pentru câteva ore sau o zi, având meserii de oameni mari. Toate experiențele pentru micii vizitatori sunt gândite și implementate de o echipă de specialiști condusă de expertul în parenting Urania Cremene.

“Destiny Park este un parc de distracții pentru copii cu totul diferit de orice altceva din România pentru că reprezintă combinația perfectă între joc și învățare. Ne bucurăm că HILS Development, o companie românească, a ales să ne fie partener și s-a alăturat demersului nostru de a promova învățarea prin joacă și astfel, alegerea unor meserii care să aibă impact în societate și în viața copiilor noștri. Abilitățile și valorile pe care copiii le vor învăța în zona de construcții HILS Development îi vor face să prețuiască munca în echipă, să comunice mai bine și să fie mai atenți la detalii.”, a spus Ana-Maria Pascaru, Director Marketing Destiny Park.

Începând cu data de 19 iunie, experiența de constructor HILS Development este disponibliă permanent la Destiny Park.

Despre HILS Development

HILS Development este compania de dezvoltări rezidențiale și mixed-use fondată de către Ionuț Negoiță, cu o experiență de peste 19 ani în domeniul imobiliar și 11.000 de locuințe construite și vândute în București. Misiunea companiei este de a construi noi comunități și de a promova accesul la un trai de calitate pentru un număr cât mai mare de locuitori. Viziunea HILS Development de dezvoltare a comunității prin proiecte mixed-use se extinde pe un orizont de 20 de ani. În prezent, HILS Development gestionează șase proiecte de mari dimensiuni în București și finalizează peste 1000 de apartamente anual.

Despre Destiny Park

Destiny Park este cel mai mare parc de edutainment din Sud-Estul Europei și primul de acest fel din România. Este dedicat copiilor între 3 și 14 ani și este locul în care copiii învață prin joc. Parcul este situat în zona Băneasa pe o suprafață de peste 5000 mp și are 177 de locuri de parcare. Destiny Park este membru al IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions) asociația globală din industria dedicată divertismentului.