CSM amenință cu ”blocaj” în Justiție dacă se adoptă legea care desființează pensiile speciale ale magistraților

CSM are în componenţă 19 membri. Foto: Agerpres

CSM a reacționat, marți, dur, la anunțul făcut de liderii Coaliției, Crin Antonescu și Kelemen Hunor, despre introducerea unui proiect de lege prin care magistrații să se pensioneze la 65 de ani și să nu mai beneficieze de pensii speciale. Proiectul ar urma să fie înregistrat la Parlament marți. ”Orice reluare a dezbaterilor publice referitoare la pensia de serviciu readuce în actualitate riscul revenirii la situația extrem de dificilă cu care sistemul judiciar s-a confruntat în anii anteriori pe fondul acelorași incertitudini ale magistraților în privința statutului lor, fapt care ar conduce la un un real blocaj la nivelul instituțiilor autorității judecătorești”, amenință Consiliul Superior al Magistraturii, într-un comunicat.

”Având în vedere informațiile prezentate în spațiul public referitoare la un proiect de act normativ asumat de coaliția de guvernare, de natură să modifice din nou legislația referitoare la pensionarea judecătorilor și procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii precizează că nu a fost consultat în niciun fel cu privire la un astfel de demers și nu are cunoștință de conținutul acestui proiect. Luând în considerare rolul constituțional de garant al independenței justiției care revine Consiliului Superior al Magistraturii, dar și principiul cooperării loiale care trebuie să guverneze relațiile dintre autoritățile publice, Consiliul atrage atenția că orice modificare a legislației privind drepturile magistraților se poate face numai cu respectarea standardelor constituționale în materie și, în orice caz, în urma unui dialog autentic și onest cu reprezentanții sistemului judiciar. Pe de altă parte, nu poate fi ignorat faptul că reglementarea privind statutul judecătorilor și procurorilor a fost amendată de dată recentă, în anul 2023 fiind adoptată Legea nr. 282/2023 prin care s-a stabilit soluția normativă potrivită sub aspectul pensiilor magistraților, cu asigurarea garanțiilor adecvate din perspectiva acestei componente financiare a independenței justiției, situație care a avut efectul stabilizator în privința resurselor umane din sistemul judiciar. Orice reluare a dezbaterilor publice referitoare la pensia de serviciu readuce în actualitate riscul revenirii la situația extrem de dificilă cu care sistemul judiciar s-a confruntat în anii anteriori pe fondul acelorași incertitudini ale magistraților în privința statutului lor, fapt care ar conduce la un un real blocaj la nivelul instituțiilor autorității judecătorești. În același timp, lipsa de transparență care însoțește demersul normativ preconizat este, la rândul său, de natură să accentueze incertitudinile magistraților și riscurile pe care acestea le pot genera din perspectiva stabilității resursei umane”, susține CSM.

Crin Antonescu a anunțat, luni, că a propus în ședința Coaliției rezolvarea subiectului pensiilor speciale, pentru că există peste 230 de milioane de euro din PNRR blocați din cauză că România nu rezolvă jalonul privind pensiile speciale.



”Există o sumă de cel puțin 230 de milioane de euro, care sunt blocați, din PNRR. Aceștia sunt bani care se cuvin tuturor românilor și nu pot să rămână blocați. (...) Am solicitat cu fermitate, azi, coaliției de guvernare să terminăm odată cu pensiile speciale din magistratură, cu vârste de pensionare diferite. Trebuie să existe un principiu de echitate pentru toți cetățenii acestei țări. Magistrații care vor intra în magistratură, cei care vor începe activitatea în magistratură, trebuie să iasă la pensie la 65 de ani, precum toți ceilalți cetățeni ai țării. Am cerut acest lucru coaliției, s-a acceptat acest principiu. Mâine va fi depus la Parlament un proiect de lege, semnat de toți cei patru președinți ai partidelor care compun coaliția de guvernare”, a declarat Antonescu, după ședința coaliției de guvernare desfășurată la Palatul Victoria.



Potrivit acestuia, proiectul de lege vizează ”pensiile speciale din magistratură și de vârsta de pensionare”.



'Detalii despre această lege veți afla începând de mâine. Ceea ce am vrut eu să vă anunț astăzi este că am cerut acest lucru coaliției și coaliția l-a acceptat. Toate detaliile le veți avea, eu v-am spus acum principiile și cred că aceste principii își au izvorul în Constituție', a explicat Crin Antonescu.

Kelemen Hunor: Creşte vârsta de pensionare pentru magistraţi şi calculul de la 65 de ani - la 65 de ani pentru cei care vor intra de acum înainte şi la 65 de ani treptat pentru cei care sunt în sistem

Proiectul care prevede pensionarea la vârsta de 65 de ani a celor care urmează o carieră în magistratură conţine două variante, a anunţat liderul UDMR, Kelemen Hunor, citat de Agerpres.



"A recunoscut şi Marcel Boloş că da, s-ar putea să avem pierderi semnificative din PNRR, prelungire la nivelul Comisiei n-o să mai fie, deci 2026 sfârşitul anului este deadline-ul pentru PNRR. Şi ce putem face până atunci e un bun câştigat, ce nu facem, e pierdere. Din păcate, perioada aceea de un an, un an şi jumătate pierdută e greu să o recuperezi în trei luni de zile. Se poate recupera cât de cât câte ceva, dar nu totul. De aceea ieri am luat şi decizia să intrăm cu un proiect de lege în această săptămână în Parlament privind vârsta de pensionare a magistraţilor şi metoda de calcul a pensiilor, fiindcă altfel am pierde 263 - 264 de milioane de euro. Şi vom trece prin Parlament acel proiect de lege prin care creşte vârsta de pensionare pentru magistraţi şi calculul de la 65 de ani - la 65 de ani pentru cei care vor intra de acum înainte şi la 65 de ani treptat pentru cei care sunt în sistem, sigur fiindcă ei când au intrat atunci erau nişte condiţii", a declarat Kelemen Hunor la RFI.



Potrivit acestuia, proiectul de lege nu are probleme de constituţionalitate, iar proiectul care va intra în dezbaterea Parlamentului este unul echitabil.



"Noi am mers pe cele două variante. Prima - cei care au intrat în sistem în anumite condiţii să nu fie puşi la schimbare de la o zi la alta, ci treptat, în funcţie de când au intrat şi în funcţie de vechime, la 65 de ani. Dar cei care vor intra începând de la adoptarea legii şi ştiu care sunt condiţiile - acolo nu mai există nicio problemă de neconstituţionalitate. E o chestiune de echitate. Dacă un profesor, dacă un învăţător, dacă un chirurg poate să lucreze până la 65 de ani, un magistrat de ce nu poate? Care este stresul în plus faţă de un neurochirurg? Faţă de un învăţător? Ei spun că sunt suprasolicitaţi. Toată lumea este suprasolicitată - şi învăţătoarea care trebuie să aibă grijă de viitorul României, de copii noştri şi chirurgul care umblă pe creierul tău sau îţi deschide cutia toracică. El nu are stres? Şi, din acest punct de vedere, statul investeşte în magistraţi enorm de mult, dă nişte facilităţi uriaşe pentru fiecare magistrat. Dacă statul a investit în tine, atunci măcar să aibă posibilitate până la 65 de ani să stea în slujba cetăţeanului, în serviciul public, mai ales când ai şi experienţă profesională, pentru că a fi magistrat este un lucru extrem de important", a transmis liderul UDMR.